Flyforsinkelser: Det kniber med overnatningsmuligheder i Ilulissat

Merete Lindstrøm Mandag, 17. juli 2023 - 10:43

Søndag måtte Air Greenland aflyse alle flyvninger til og fra Ilulissat på grund af tæt tåge, og derfor har en del gæster været strandet i byen.

Trods Air Greenlands stationspersonalets ihærdige forsøg på at finde overnatning til alle, viser det sig at være umådeligt svært at finde værelser nok, skriver Air Greenland på sin Facebookside.

Beder lokale om hjælp

I samme ombæring har flyselskabet opfordret rejsende til selv at finde overnatning og de lokale til at være behjælpelige med at løse overnatningssituationen.

Air Greenland skriver også at de refunderer udgifterne til opholdet, kost og logi, efterfølgende.

- Vores Driftscenter er i gang med at udarbejde nye rejseplaner til de berørte passagerer og vi beder derfor rejsende om at holde øje SMS, mail eller Club Timmisa appen.

Mandag kan kommunikationskonsulent hos Air Greenland Paarnaq Hansen fortælle at det lysner forude:

- Vejrmæssigt og flymæssigt ser det godt ud, trods få forsinkelser på grund at vejret og teknik regner vi med, at alle planlagte fly vil flyve i dag. De fleste strandede i Ilulissat er ombooket og regnes med at nå frem i dag, dog har vi stadig få passagerer som skal overnatte i Nuuk og vil nå frem på onsdag.