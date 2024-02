Flydende lava bevæger sig mod islandsk infrastruktur

Ritzau Torsdag, 08. februar 2024 - 09:48

Vulkanudbruddet, der omkring klokken seks torsdag morgen gik i gang i det sydvestlige Island, er "forbavsende lig" det udbrud, der fandt sted i samme område 18. december sidste år.

Det fortæller Rikke Pedersen, som er leder af Nordisk Vulkanologisk Center ved Islands Universitet.

Forskellen er, at torsdagens udbrud ikke er lige så kraftigt, ligesom lavaen overvejende løber mod vest, som er i retning mod infrastruktur, herunder et kraftværk og en vej, der fører ind til byen Grindavik.

Byen ligger syd for udbruddet, og derfor skal indbyggerne, der i forvejen er evakuerede, ikke være bekymrede, lyder det.

Om udbruddet kommer til at stå længe nok, så det kommer til at påvirke vejen, kraftværket og Den Blå Lagune, er fortsat usikkert, fortæller Rikke Pedersen.

- Lavaen er i hvert fald på to kilometers afstand i forhold til Den Blå Lagune, men det er svært at have nogle præcise vurderinger, da vi skal lave en modellering, før vi ved, hvor lang tid det tager for lavaen at komme derned.

Hastigheden afhænger af, hvor meget lava der strømmer ud per sekund, hældningen i området, og hvorvidt de diger, som er hele vejen rundt om kraftværket og lagunen, "kommer til at stå deres prøve".

- Som det ser ud i øjeblikket, så vil jeg tro, at det kunne blive et kortvarigt udbrud, siger Rikke Pedersen og tilføjer, at "vi har nået over den maksimale udstrømning" af lava.

Helikoptere er fortsat i luften for at klarlægge udbruddets størrelse og retning, men sprækken er for nuværende omkring tre kilometer lang, siger Rikke Pedersen.

- Det, der er med placeringen, er, at der er et mindre højdedrag, som ligger i vejen for lavaen i forhold til kraftværket, uddyber hun.

Torsdagens udbrud er det andet på under en måned. Årets første udbrud fandt sted 14. januar og varede et par dage.

Her nåede flydende lava til udkanten af Grindavik.

Udbruddet 18. december varede i tre dage, og typisk ses det højeste tryk i starten, hvorefter det daler eksponentielt, forklarer vulkanologen.

Hun tilføjer, at torsdagens udbrud var "fuldstændig forventet". En advarsel blev således udgivet allerede for flere dage siden.

Udbruddene har fået flere eksperter til at sige, at det muligvis er starten på en ny æra af vulkanaktivitet i området.

Rikke Pedersen vurderer, at det er usandsynligt, at udbruddene fortsætter med at ske så tit, som det er tilfældet i øjeblikket.

- Fra den forrige udbrudsperiode har vi 13 kendte udbrud på en periode på 400 år, så jeg vil sige, at det måske ikke er det her scenarie med et månedligt udbrud, som vi kigger mod på den lange bane, siger hun.

Flytrafikken i landet er ikke påvirket, da den gas, der strømmer ud i luften, bevæger sig mod sydøst, hvilket er væk fra lufthavnen, lyder det.

/ritzau/