Fly landede i forkert lufthavn

Ritzau Tirsdag, 26. marts 2019 - 07:14

British Airways undskylder for, at et passagerfly, der skulle have været til Düsseldorf i det vestlige Tyskland, ved en fejl endte i Edinburgh 965 kilometer væk

Årsagen til, at flyet fløj i en anden retning, skyldtes en forkert flyplan, fortæller det britiske selskab.

Flyet var mandag lettet fra lufthavnen London City. Herfra satte det kurs mod Skotlands hovedstad. Det var altså ikke Rhinen, som flyet havde under sig, men Nordsøen.

Men passagererne opdagede tilsyneladende ingenting, før piloten kunne fortælle, at man lagde an til landing i Edinburgh.

Flyet med 96 pladser blev fløjet af den tyske underleverandør WDL Aviation for BA City Flyer. En ordning der ofte ses på europæiske pendlerruter.

- Vi er i kontakt med WDL Aviation, som var operatør på flyet på vegne af British Airways, for at fastslå, hvordan den ukorrekte flyplan blev taget i anvendelse, hedder det fra det britiske luftfartsselskab.

- Vi undskylder over for vores kunder for denne afbrydelse af deres rejse, og vi vil kontakte dem alle hver især.

WDL Aviation oplyser, at passagererne efter det ufrivillige stop i Edinburgh er blevet fløjet til Düsseldorf.

- Vi arbejder tæt sammen med myndighederne om at undersøge, hvordan dette åbenlyst uheldige miks-up af flyafgange kunne ske, lyder det fra selskabet.

Ikke alle passagerer tog det med godt humør. Sophie Cooke fortæller til BBC, at pausen i Edinburgh "blev en meget frustrerende oplevelse".

- Toiletterne var blokeret, og de løb tør for snacks. Der var også virkelig indelukket, lød hendes klage.