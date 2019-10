Flugtbilist til dødsulykke fundet

Ritzau / Redaktionen Tirsdag, 15. oktober 2019 - 05:29

En 71-årig mand er blevet sigtet for uagtsomt manddrab i forbindelse med en trafikulykke tidligere på måneden ved Flyvestation Karup. Her blev en 22-årig værnepligtig dræbt, hvorefter bilisten kørte væk fra stedet.

Midt- og Vestjyllands Politi mener nu at have fundet frem til flugtbilisten.

I en pressemeddelelse oplyser politiet, at man har sigtet den 71-årige mand for at være skyld i soldatens død ved ulykken.

Han blev anholdt mandag eftermiddag, men er siden blevet løsladt, da der ikke er grundlag for fremstilling i et grundlovsforhør. Manden har i forbindelse med afhøringen erkendt sig delvis skyldig.

Den 71-årige mand har til politiet forklaret, at han troede, at han påkørte et rådyr om aftenen den 7. oktober.

Videooptagelser

Det var optagelser fra et videokamera i Sunds 16 kilometer fra stedet, som fik politiet ledt på sporet af bilisten.

På en video kunne man se en Volkswagen Up, der kunne være identisk med flugtbilen, som cirka et kvarter senere kunne ses på en optagelse fra Flyvestation Karup.

Billederne fra Sunds viste en påsat streamer på bilen. Streameren kunne kobles til en virksomhed, som ledte politiet videre i efterforskningen.

På den 71-åriges bopæl blev flugtbilen fundet med skader på front og forrude. Bilen skal nu undersøges nærmere af politiets teknikere.

Ved ulykken den 7. oktober blev den 22-årige værnepligtige mand fra Grønland dræbt ved indgangen til Flyvestation Karup omkring klokken 20.40.

Soldaten befandt sig ud for indkørslen på Herningvej. Trods forsøg på genoplivning fra blandt andet Forsvarets personale, stod den unge mands liv ikke til at redde.