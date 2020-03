Flot resultat for mediehuset Sermitsiaq.AG

Redaktionen Onsdag, 04. marts 2020 - 13:24

Den daglige ledelse og bestyrelsen finder resultatet tilfredsstillende. Resultatet vil være medvirkende til fremover at sikre den frie og uafhængige presse i Grønland.

- Vi står på en solid platform. Med en dygtig og erfaren stab. Vi er i direkte og daglig kontakt med næsten hele befolkningen. Dermed lever vi flot op til vores publicistiske formål, hvilket samtidig også gør vores medier attraktive for annoncørerne. For mig er “dosering” nøgleordet, når vi udvikler vores forretning. Vi kaster os ikke ud i eventyr, hvor der skal investeres masser af penge, men arbejder afmålt, dag for dag på at forbedre os, siger Christian Schultz-Lorentzen, administrerende direktør i mediehuset Sermitsiaq.AG

Digital vækst

Mediehuset har i årets løb fortsat investeret i den redaktionelle udvikling. Hjemmesiden sermitsiaq.AG, der er landets førende oplevede en fortsat udvikling i antallet af besøgende idet dette steg med 11,6 % til 10,2 millioner besøgende.

Mediehuset besluttede sidst på året at der fortsat skal tilføres ekstra ressourcer til hjemmesidens udvikling.

Udviklingen af antallet af elektroniske avisabonnementer er fortsat positiv og det samlede oplag (elektronisk og på print) er steget med ca. 3 %.

Større annonceindtægter

Annonceindtægterne udviklede sig positivt med en stigning på t. kr. 1.886, bl.a. som følge af mediehusets mulighed for kombination af net og print annoncering i en række temaer.

Driften og omkostningerne er i årets løb optimeret og yder et væsentligt bidrag til resultatudviklingen.

Mediehuset har i lighed med tidligere år modtaget driftstilskud iht. gældende lovgivning.

Sermitsiaq.AG’s bruttofortjeneste i 2019 var t. kr. 24.666 (mod t.kr. 23.259 i 2018).

Årets nettoresultat i Nuuk Lokalereklame efter skat udgør et overskud på t. kr. 180 (mod et overskud t. kr. 53 i 2018).

For at understøtte den store interesse for, hvad der foregår i Grønlands største by og for at styrke annoncørernes gennemslagskraft over for deres kunder etablerede Nuuk Ugeavis en ny hjemmeside i årets 1. kvartal.

Hjemmesiden (www.nuuk-ugeavis.gl) er en integreret del af Grønlands største onlinemedie: www.sermitsiaq.AG, hvilket sikrer en stor læserskare.