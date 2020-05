Floder af smeltevand skabte måske Grønlands ”Gran Canyon”

Thomas Munk Veirum Søndag, 17. maj 2020 - 09:31

Forskere har gennem årtier diskuteret, hvordan enorme kløfter under Indlandsisen er opstået. Nu er forskere fra Niels Bohr Instituttet på Københavns Universitet og University of Massachusetts i USA kommet med et nyt bud på en forklaring. Det skriver Niels Bohr Instituttet i en pressemeddelelse.

Kløfterne måler 750 kilometer i længden og op til 800 meter i dybden, og forskerne kalder dem derfor Grønlands ”Gran Canyon”. Forskerne mener, at gentagne voldsomme udbrud af smeltevand gravede kløfterne og tømte enorme søer ud i havet.

Forskerne har publiceret opdagelsen i det videnskabelige tidsskrift Geology.

Kæmpe udbrud af vandmasser

- Vores hypotese bygger på, at Grønlands Indlandsis er blevet dannet af en serie af klimasvingninger, hvor isen skiftevis fryser til, breder sig, smelter og derefter trækker sig tilbage, siger lektor Christine Schøtt Hvidberg fra Niels Bohr Instituttet og fortsætter:

Grønlands "Gran Canyon" Grønland's Grand Canyon er mere end 750 km lang og op til 800 meter dyb. Den er sammenlignelig i størrelsen med den nordamerikanske Grand Canyon. Kløften løber fra det centrale Grønland mod nord, hvor den ender ved den store Petermann udløbsgletscher i Nordgrønland. Forskningen er udført i et samarbejde mellem forskere fra Niels Bohr Instituttet og forskere fra University og University of Massachusetts, USA. Kilde: Niels Bohr Instituttet

- Når isen smelter, danner der sig enorme inddæmmede søer af smeltevand, som giver nogle kæmpe udbrud af vandmasser, som over tid graver de her mega-kløfter.

Forskerne kan ikke præcist sige, hvornår isen smeltede, og kløfterne blev dannet, men de mener det skete for mellem en til to millioner år siden. Ved at kombinere klimamodeller med data om iskappen, kunne forskerne simulere isens udvikling over de sidste par millioner år.

Kan ske igen

Forskerne opdagede, at der flere gange har været perioder med meget varmt klima, som kan have medført at iskappen smeltede og dannede de enorme vandmasser.

Et scenarie, der kan komme til at gentage sig, da vi i dag også er inde i en periode med stigende temperaturer og en iskappe, der smelter og trækker sig tilbage, skriver Niels Bohr Instituttet.

- Det er ikke utænkeligt, at der kan opstå en lignende hændelse i fremtiden, om end det på kort sigt vil være i meget mindre målestok. Klimaforandringerne ændrer jo den grønlandske iskappe og kan medføre dannelse af smeltevandssøer og nye, pludselige udledninger af enorme mængder af smeltevand, siger Christine Schøtt Hvidberg.