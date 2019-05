Flertal: Naalakkersuisut SKAL bede Danmark om hjælp

Jørgen Schultz-Nielsen Onsdag, 22. maj 2019 - 07:24

Det er Hans Enoksen, Partii Naleraq, Múte B. Egede, IA, Sivert K. Heilmann, Atassut, Tillie Martinussen, Samarbejdspartiet, og Demokraternes Randi V. Evaldsen der tirsdag har underskrevet en henvendelse og sendt det til formandskabet i Inatsisartut.

Tidsfrist kan fraviges

Politikerne henviser til, at formandskabet under helt særlige omstændigheder kan fravige de tidsfrister, der er for at indlevere beslutningsforslag, så emnet kan komme til behandling i Inatsisartut her på forårssamlingen.

Ordlyden af beslutningsforslaget er:

”Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at rette henvendelse til den danske stat med anmodning om hjælp til at hjælpe børnene i Tasiilaq og resten af Grønland”.

- Partierne ønsker, at formandskabet hurtigst muligt sætter forslaget på Inatsisartut-dagsordenen.

DR-dokumentar

Det er DR-dokumentaren ”Byen hvor børn forsvinder”, der har bragt sindene i kog om forholdene i Tasiilaq.

Naalakkersuisoq for Sociale Anliggender Martha Abelsen har i en pressemeddelelse fra 11. maj fastslået, at Socialstyrelsen har et tæt samarbejde med Børne- og Socialministeriet og den danske Socialstyrelse.

- Naalakkersuisut er glade for al den hjælp, som vi har fået fra Danmark i vores bestræbelser på at styrke børne- og ungeområdet. I forhold til samarbejde med den danske Socialstyrelse er jeg er specielt glad for den respektfulde tilgang, de har til vore medarbejdere og det arbejde, som allerede er igangsat i Grønland. Tilgangen er, at de understøtter den organisering, der allerede findes, og de er med til at understøtte den vidensopbygning, som er helt nødvendig for, at Grønland på sigt selv kan løfte området. Hvis vi skal løfte socialområdet på en ”bæredygtig” måde, skal hjælpen udefra være i form af hjælp til selvhjælp og ikke, at nogen kommer og gør tingene for os, skriver Martha Abelsen.

Koordineret hjælp

Hun uddyber:

- Alle der ønsker at bidrage til den helt nødvendige udvikling af socialområdet, ønsker vi velkomne. Det er dog nødvendigt, at hjælpen koordineres, således at initiativerne kan leve videre, når hjælpen udefra ophører og det bliver hverdag. Departementet for Sociale Anliggender og Justitsområdet vil til enhver tid stå til rådighed for en sådan koordinering, udtaler Naalakkersuisoq Martha Abelsen, der imidlertid ikke tilkendegiver, at Naalakkersuisut vil være proaktiv og tage initiativ til at anmode Danmark om yderligere hjælp, hvilket et flertal nu forlanger.