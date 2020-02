Flertallet er nede på én

Walter Turnowsky Mandag, 24. februar 2020 - 10:54

Naalakkersuisuts flertal er nu nede på det snævrest mulige. Efter at partikontoret har meddelt formandskabet af Inatsisartut, at Henrik Fleischer ikke længere skal tælles med blandt Siumuts stemmer i Inatsisartut, er man nede på at have 16 sikre stemmer i ryggen. Det er præcis det antal, der skal bruges til et flertal.

I april sidste år trak Atassut sig fra Naalakkersuisut, og dermed mistede Kim Kielsen opbakning fra partiets to medlemmer af Inatsisartut. Ret hurtigt sluttede partiet sig til oppositionen og hører til de skarpe kritikere af koalitionen og støttepartiet Demokraatit.

Henrik Fleischer ønsker endnu ikke at melde ud, hvordan han agter at placere sig, da han fortsat håber på at vende tilbage til Siumut.

Skulle han vælge helt at trække sig fra Inatsisartut, så vil hans mandat tilfalde Partii Naleraq, som han blev valgt ind for.

Naalakkersuisuts flertal udgøres nu af ni Inatsisartut-medlemmer fra Siumut, seks fra Demokraatit og et enkelt fra Nunatta Qitornai.