Flertal for en sundhedskommission

For at sikre, at man i mange år fremover kan få en sammenhængende og tidssvarende sundhedsbetjening af befolkningen, mener medlem af Inatsisartut, Tillie Martinussen (Samarbejdspartiet), at der er behov for en sundhedskommission, der skal komme med reelle anbefalinger til politikerne.

Tillie Martinussens forslag blev behandlet i Inatsisartut torsdag 10. oktober.

– Vi har udfordringer i sundhedsvæsenet med hensyn til rekruttering, med fagligheden, for mange vikarer, for dyr medicin, en aldrende befolkning, samt flere livsstilssygdomme. Det er også blevet sværere at få en korrekt behandling til ganske almindelige sygdomme, og det skyldes ikke mindst presset på sundhedsvæsenet, begrundede Tillie Martinussen, da hun i Inatsisartut torsdag i sidste uge, præsenterede sit beslutningsforslaget om, at Naalakkersuisut skal pålægges at udarbejde et kommissorium for en sundhedskommission.

Forslaget resulterede i flere timers debat, selvom det blev støttet af flertallet af medlemmerne, samt af Naalakkersuisut.

Forslaget går i al sin enkelthed ud på, at sundhedskommissionen skal udarbejde anbefalinger til forbedringer af sundhedssystemet som helhed, særligt når det handler om rekruttering, fastholdelse af personale samt om samarbejdet med Danmark og udlandet.

Forslaget siger også, at sundhedskommissionens anbefalinger skal udgøre Inatsisartuts politiske grundlag for en sundhedsreform, og at faglige organisationer for al sundhedspersonale samt andre interessenter med fagindsigt i det grønlandske sundhedsvæsen skal være repræsenteret i kommissionen.

Naalakkersuisut er enig i, at der er behov for en revision af sundhedsplanlægningen indenfor sundhedsvæsenet, og at de allerede har igangsat arbejdet med en revision af det, da opgaveløsningen hos sundhedsvæsenet og de ressourcemæssige udfordringer kræver en politisk stillingtagen nu.

