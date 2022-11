Flertal i kommune godkender to procents huslejestigning

Kassaaluk Kristensen Torsdag, 17. november 2022 - 11:00

Tre boligafdelinger under INI A/S i Avannaata kommune har behov for et driftstilskud for at kunne klare budgetåret 2023.

Samtidig har byudviklingsselskabet Avannaa Developments sendt en anmodning om at hæve huslejen for sine boliger for at kunne sikre midler til vedligehold. Ønsket er en huslejestigning på to procent for en boligafdeling, og en huslejestigning på 3,7 procent for en anden boligafdeling.

De to punkter blev behandlet sammen under kommunalbestyrelsesmødet den 7. oktober.

Et flertal, bestående af IA, Atassut, Naleraq, og Demokraatit sammen med borgmester Palle Jeremiassen, har godkendt anmodningen om en huslejestigning på to procent til boliger under INI A/S og to procents huslejestigning for boliger under Avannaa Developments.

Et mindretal i kommunalbestyrelsen, bestående af Siumuts medlemmer og Minik Høegh-Dam, stemte imod indstillingen.

Huslejestigning og tilskud

Boligadministrationen INI A/S har anmodet om bevillingstilskud fra kommunen, og fremkommet med tre muligheder, som kommunalbestyrelsen skal tage stilling. Det er boligmassen i Uummannaq, Upernavik og Qaanaaq, hvor der er behov for driftstilskud.

Disse muligheder blev fremlagt af INI A/S:

Kommunen kan give et driftstilskud på 1.535.574 kr., og huslejen reguleres ikke.

Kommunen giver et driftstilskud på 1.252.158 kr., samtidig med man hæver huslejen med to procent.

Kommunen giver et driftstilskud på 827.034 kr., og huslejen hæves med fem procent.

Dermed giver kommunen et driftstilskud på 1.252.158 kroner til INI A/S som findes fra kommunens overskud i år, mens en huslejestigning på to procent også godkendes.

Mellemvej

Avannaa Developments har ellers anmodet om ekstra driftstilskud, hvis kommunen ikke kan efterkomme anmodningen om en huslejestigning på 3,7 procent. Men det afviser kommunalbestyrelsen og påpeger, at de resterende 1,7 procent kan findes i byudviklingsselskabets egenkapital.

Et mindretal med Siumut og løsgængeren Minik Høegh-Dam har ikke godkendt anmodningen om huslejestigninger i såvel INI A/S og Avannaa Developments, og ser helst, at huslejen i kommunale boliger står uændret. Mindretallet kommer med en udtalelse:

- Vi forstår som udgangspunkt, at der er tre boligafdelinger, iblandt kommunale udlejningsboliger, som har behov for et driftstilskud. På de tre byer og deres bygder, har borgerne i år mærket store prisstigninger på fødevarer på grund af corona og krig, skriver Siumut i en udtalelse og fortsætter:

- Med den tanke på borgernes livsvilkår, har vi i Siumut, i samarbejde med Minik (Høegh-Dam, red.), besluttet at indstille, at der ikke foretages huslejeregulering, men at løsningsforslag nr. 1 vedtages, skriver mindretallet.

Mindretallet ønsker heller ikke at hæve huslejen under Avannaa Developments.