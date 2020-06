Flere vælger at leje en bil

Trine Juncher Jørgensen Tirsdag, 23. juni 2020 - 17:30

Flere vælger at leje fremfor at eje bil i Nuuk. Biludlejning.gl har succes med både udlejning og rengøring af biler. Aktuelt er alle 39 biler udlejet

Jacob Tróndheim er indehaver af firmaet biludlejning.gl, der ligger på Industrivej 18 i Nuuk. Herfra udlejes og tilbydes rengøring og service på biler.

Og det går strygende.

Aktuelt er alle biler lejet ud, og 70 har tegnet sig op til en servicepakke, hvor de enten får rengjort bilen 6 eller 12 gange årligt.

– Der er rigeligt at lave, og vores servicepakke er meget populær. I den lille pakke får man rengjort bilen 6 gange årligt, mens man i den store pakke får samme service 12 gange årligt. Dertil sørger vi for dækskifte og andre serviceopgaver på bilen, fortæller Jacob Tróndheim, der for tre år siden blev eneejer af virksomheden.

Aktuelt har han 39 biler til udlejning. Senest har han fået 10 spritnye Suzuki Balero hjem. Dertil har han flere både ældre modeller og helt nye luksusbiler som Mercedes 220 og Mitsubishi Outlander.

Udlejes i forskellige kategorier

Bilerne fås i kategorier fra A til F. Der gives 5 procent rabat, hvis man lejer bilen i to måneder og 15 procents rabat, hvis man lejer i tre måneder.

De billigste biler i kategori A, der f.eks. tæller en Hyundai Tucson eller en Toyota Urban koster 400 kroner om dagen, 1.000 kroner for tre dage eller 7.100 for 30 dage. For at kunne leje de billigste biler skal man have haft kørekort i minimum et år.

– Lige nu er alt lejet ud. Sådan er det faktisk generelt især først på måneden. Så jeg overvejer klart at udvide forretningen med flere biler, siger Jacob Tróndheim, der også har flere af trawlerejerne som faste kunder, som får leveret biler, når de lægger til kaj. Kunderne kan vælge mellem en selvrisikoløsning på 5.000 kroner eller at betale 25 kroner om dagen til en kaskoforsikring. Og mange vælger sidstnævnte løsning, der giver tryghed både hos udlejer og kunde, siger Jacob Tróndheim.

