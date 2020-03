Flere unge opsøger Kofoeds Skole

Redaktionen Søndag, 22. marts 2020 - 13:51

Advarselslamperne blinker hos Gujo Thorsteinsson. Han er forstander på Kofoeds Skole i Nuuk.

Det skriver avisen AG.

Her kan socialt udsatte fra Nuuk komme og få hjælp til at hjælpe sig selv videre i livet.

Og det er mest hjemløse, som kommer i skolen i dagtimerne. Men Gujo Thorsteinsson, som har været leder af skolen siden skolens åbning for fire år siden, er bekymret over en tendens han oplever. Nemlig at flere og flere unge er begyndt at opsøge Kofoeds Skole i Nuuk.

- Nu er det flere unge, som kommer her. Og det er her advarselslamperne blinker. Det må vi ikke. Det er her, Gujo bliver gal, siger Gujo Thorsteinsson.

- Vi må ikke begynde med at få unge mennesker som hjemløse, siger Gujo Thorsteinsson.

Kofoeds Skole i Nuuk blev åbnet i januar 2016, og de elever, der har kommet i skolen har primært været fra 40 år og opefter. Derfor er Gujo Thorsteinsson bekymret over, at flere unge hjemløse nu også opsøger Kofoeds Skole.

