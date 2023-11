Mange flere unge førtidspensionister

Redaktionen Torsdag, 09. november 2023 - 15:30

Mørke skyer samles i horisonten over landets største kommune, Sermersooq, når det kommer til udgifterne til pension.

Mange borgere er på en slags langtidsparkering. De er sat uden for jobmarkedet og på passiv forsørgelse. Det er ikke nogen lykkelig situation for de pågældende, og for kommunen er der kun udsigt til, at udgifterne går én vej – opad.

Det skriver avisen AG.

Det indikerer en ny analyse af førtidspensions-området, som politikerne i Kommuneqarfik Sermersooq har fået overdraget. Analysen er ikke kun interessant for hovedstadskommunen, men for samtlige kommuner, da udfordringerne anses at være de samme over hele landet. Fakta opregnes på denne knivskarpe måde i analysen:

- En del af tendensen er en udvikling i antallet af helt unge borgere, der bliver tildelt højeste førtidspensionssats. Hvis udviklingen fortsætter, må det forventes, at kommunens udgifter til overførselsindkomster vokser markant i fremtiden, og arbejdsstyrken bliver mindre.

Samtidig med, at grundydelsen til førtidspensionister stiger, vokser udgifter til boligsikring også.

- Samlet driver det udgifterne i vejret, konkluderer analysen.

Med den varslede afskaffelse af gensidig forsørgerpligt for både alders- og førtidspension forventes kommunens udgifter til området oven i købet at stige yderligere.

Læs mere i avisen AG, som du kan få adgang til her: