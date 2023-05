Flere taget for spritkørsel: Mand faldt i søvn bag rattet

Flere taget for spritkørsel:

Thomas Munk Veirum Mandag, 29. maj 2023 - 09:53

I hovedstaden stoppede politiet natten til mandag tre bilister, som blæste alkometeret op over det tilladte.

Den første blev stoppet i bydelen Qinngorput omkring kl. 02. Her rykkede politiet ud på baggrund af en anmeldelse fra en borger, der havde set et køretøj køre usikkert.

Da politiet kom frem, stod køretøjet stille, og den mandlige fører var faldet i søvn bag rattet med motoren tændt.

Det fortæller vagtchef Thomas Ottesen til Sermitsiaq.AG.

Manden blev anholdt, sigtet for spirituskørsel og taget med for at afgive en blodprøve.

Yderligere to anholdt og sigtet

Lidt senere på natten omkring kl. 04 fik politiet yderligere en anmeldelse om en mulig spritbilist.

Anmeldelsen resulterede i, at politiet stoppede en mand på 400 Vej, og også han havde en for høj promille og blev anholdt.

Omkring kl. 05 udførte politiet et rutinetjek af et køretøj ved Nuussuaq-tunnellen. Her var den mandlige fører også beruset, og han blev anholdt og sigtet.

- Der skal lyde en opfordring herfra til at lade bilen stå og tage bus eller taxa, når man har indtaget alkohol, lyder det fra vagtchefen.

Alle tre mænd blev løsladt efter at have afgivet blodprøve.