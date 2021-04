Flere suppleanter sættes ind

Kassaaluk Kristiansen Lørdag, 24. april 2021 - 15:00

Inuit Ataqatigiits og Naleraqs gruppe i Inatsisartut ser noget anderledes end vælgerne ville det.

Det er nemlig ikke de personer, som vælgerne har stemt ind ved valget til Inatsisartut den 6. april, der skal stemme forslagene igennem.

Inuit Ataqatigiit og Naleraq, der har et flertal på 16 ud af 31 medlemmer i Inatsisartut har nemlig sat de fleste af deres folkevalgte ind på Naalakkersuisut-poster.

Kun Múte B. Egede (IA), der i kraft af sin post som formand for Naalakkersuisut forbliver medlem i Inatsisartut. Kiista Fencker (N) er hentet udefra og er dermed ikke folkevalgt. Men resten af Naalakkersuisuttruppen på otte medlemmer søger orlov valgperioden ud.

Det meddelte formand for Inatsisartut, Hans Enoksen (N) under den konstituerende samling i går fredag.

Disse Naalakkersuisut søger orlov:

Asii Chemnitz Narup (IA) med 983 stemmer

Mimi Karlsen (IA) med 156 stemmer

Kalistat Lund (IA) med 276 stemmer

Aqqaluaq B. Egede (IA) med 1.287 stemmer

Eqaluk Høegh (IA) med 649 stemmer

Naaja H. Nathanielsen (IA) med 422 stemmer

Peter Olsen (IA) med 255 stemmer

Pele Broberg (N) med 550 stemmer.

Det er efterhånden blevet kutyme, at Naalakkersuisutmedlemmer søger orlov fra Inatsisartut ved indsættelsen, men det er op til den enkelte naalakkersuisoq at beslutte, om vedkommende vil søge orlov og i stedet vige pladsen til en suppleant.

Disse suppleanter sættes ind:

Hans Aronsen (IA) med 85 stemmer

Charlotte Pike (IA) med 79 stemmer

Pipaluk Lynge Rasmussen (IA) med 63 stemmer

Knud Mathiassen (IA) med 60 stemmer

Harald Bianco (IA) med 59 stemmer

Agathe Fontain (IA) med 59 stemmer

Mariia Simonsen (IA) med 52 stemmer

Paneeraq Olsen (N) med 99 stemmer.

Kommunen trækker

Samtidig søger Stine Egede orlov fra Inatsisartut, da hun bliver borgmester i Kommune Kujalleq i den nye valgperiode. Det er Mikivsuk P. Thomassen, der sætter sig på hendes plads som suppleant. Stine Egede fik 133 stemmer mod Mikivsuk P. Thomassens 95 personlige stemmer.

Også Siumut ender med at hente en suppleant ind efter stemmeslugeren med 796 stemmer, Qarsoq Høegh-Dam vælger at søge om orlov før Inatsisartuts konstituerende samling. Han begrunder sin ansøgning om, at han forventer at blive uvalgbar på baggrund af en hash-dom, som han fik bøde for.

I stedet for Qarsoq Høegh-Dam bliver Karl Tobiassen fra Qaarsut hentet ind som suppleant. Han fik 111 stemmer. Dermed er ti folkevalgte Inatsisartutmedlemmer skiftet ud med ti suppleanter på dag et for konstituerende samling i Inatsisartut efter valget.