Flere strømafbrydelser i Uummannaq

Nukappiaaluk Hansen Fredag, 17. juni 2022 - 09:49

Der har været strømafbrydelse i Uummannaq siden torsdag klokken 14:00, og selvom elværket kom i gang igen i morges kortvarigt, måtte det lukke ned igen.

Det skriver politiet i en pressemeddelelse.

Mobiltlelefonien er dog ikke omfattet af strømafbrydelsen. Det vil sige, at så længe man har strøm til sin mobiltelefon kan man fortsat ringe til politiets vagtcentral på telefon 70 14 48, såfremt man skulle have brug for politiet.

På sin Facebook-side skriver Nukissiorfiit, at elforsyningen er genetableret omkring klokken 8:00 for det meste af byen:

- Mindre sektion mangler forsyning, som er under opkobling.

- Nukissiorfiit beklager de gener, som hændelsen medfører og takker for jeres forståelse af situationen. Nukissiorfiit appellerer til, at der gives arbejdsro til driftspersonalet, oplyses det.