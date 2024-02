Flere smittet med syfilis i Ilulissat

Redaktion Fredag, 09. februar 2024 - 14:45

Borgere i Ilulissat, der kan have mistanke om at være smittet med kønssygdommen syfilis, opfordres til at blive testet for kønssygdommen i sundhedscentret.

På det seneste er flere borgere i Ilulissat konstateret smittet med kønssygdommen syfilis. Det oplyser regionssygehuset på sin facebookside.

- Syfilis begynder typisk med et uømt sår på kønsdelene eller i mundhulen. Senere kan man få et udslæt på kroppen og også ofte i håndflade eller fodsåler. Der kan være hævede lymfekirtler og let feber, forklares symptomerne.

Kønssygdommen kan have alvorlige konsekvenser og påvirke nervesystemet samt hjertekarsystemet, hvsi sygdommen ikke behandles.

Sygdommen kan behandles med pencillin, der gives som en indsprøjtning.