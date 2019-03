Flere projekter ind under storskalalov

Walter Turnowsky Torsdag, 28. marts 2019 - 10:13

Den stærkt omdiskuterede storskalalov skal nu ændres, hvis det står til Naalakkersuisut. Formålet er, at flere projekter kan komme med under loven, som betyder, at udenlandsk arbejdskraft kan ansættes under lempeligere vilkår når et mine- eller vandkraftprojekt skal anlægges.

Som det er i dag ligger grænsen for, hvornår man må kalde sig et storskalaprojekt på 5 milliarder kroner i anlægsomkostninger. Går ændringen igennem i Inatsisartut skal beløbet sænkes til 1 milliard kroner.

- Skal Grønland kunne tiltrække udenlandske investeringer til råstof- og vandkraftprojekter sker det i konkurrence med andre lande. Der er derfor vigtigt at anlægsudgifterne for disse projekter kan holdes på et konkurrencedygtigt niveau sammenlignet med andre lande, sagde naalakkersuisoq for erhverv, Aqqalu Jerimiassen (A) under fremlæggelsen af lovforslaget.

- De foreslåede ændringer betyder at flere potentielle lovende vandkraft- og mineprojekter vil kunne udbydes på internationale konkurrencemæssige vilkår. En sænkning af beløbsgrænsen vil derfor forbedre mulighederne for at tiltrække investeringer til udvikling af Grønlands råstof- og vandkraftpotentialer, sagde naalakkersuisoq for erhverv, Aqqalu Jerimiassen (A) under fremlæggelsen af lovforslaget.

Tre mineprojekter

Råstofdepartementet oplyser, at det blandt de planlagte mineprojekter umiddelbart alene er jernminen i Isua i bunden af Nuuk Fjorden, der når op på den høje beløbsgrænse på de 5 milliarder kroner, hvis den skulle blive til noget.

Sænkes grænsen til 1 milliard vil også den planlagte zinkmine i Citronen Fjord samt yderligere formentlig to projekter kunne kalde sig storskalaprojekter. Det er dog afhængigt af i hvilket omfang bearbejdningen af malmen finder sted i Grønland, hvor mange projekter der når op på 1 milliard kroner.

Frygt for kinesisk arbejdskraft

Det var i høj grad med blik på netop jernminen i Isua, at storskalaloven blev udarbejdet tilbage i 2012. Det førte til heftig debat inden og udenfor Grønland, hvor frygten for et stort antal underbetalte udenlandske arbejdere dominerede debatten.

Loven betyder, at arbejdsmarkedets parter selv skal forhandle deres overenskomster. Loven sikrer dog, at arbejderne i storskalaprojekternes anlægsfase som minimum får, hvad der svarer til SIK’s mindsteløn, dog kan selskabet trække udgifter til kost, logi og frirejser fra lønnen. Loven forudsætter, at der ikke er tilstrækkelig grønlandsk arbejdskraft tilgængeligt og gælder udelukkende for anlægsfasen af mine- og vandkraftprojekter.

Problemstillingen omkring de mange udenlandske arbejdere blev imidlertid aldrig relevant. Minprojektet i Isua har ligget stille i adskillige år, og ikke meget yder på, at det kommer i gang lige foreløbigt - om nogensinde.

Men nu kan altså andre mineprojekter komme ind under loven ligesom eventuelle nye projekter til udnyttelse af vandkraft.

Fortsat skepsis

Under behandlingen i Inatsisartut i går var der generelt en positiv stemning til at ændre beløbsgrænsen, selvom der fortsat er skepsis at spore. Især Nunatta Qitornai er kritisk.

- Vi er grundlæggende enige, at det er vigtigt, at vi er attraktive, ligesom det også er vigtigt, at vi samarbejder med andre. Trods det er vi ikke enige i, at vi ofrer vores krav og grænser og bare give efter for krav. Vi skal have en balancering meningstilkendegivelse, hvor vi også passer på, hvor der passes på skal, sagde Aleqa Hammond under behandlingen i Inatsisartut, hvor hun anbefalede en grundig behandling i udvalget.

SIK er i sit høringssvar ligeledes stærkt kritisk overfor forslaget.

- Vi mener, at man må finde en måde til at stramme op for begrænsningen af indførslen af udenlandsk arbejdskraft i forbindelse med denne påtænkte ændring, for der er ingen tvivl om, at hvis det er det vi vil, så kunne vi godt udskifte alle her, der kan arbejde, med kinesiske arbejdere, men det behøver ikke nødvendigvis at være hensigten, skriver fagforeningen i sit høringssvar.

Forslaget er henvist til behandling af i erhvervs- og råstofudvalget.