Flere passagerer og flere gæster op til Mittarfeqarfiit bliver en del af KAIR

Thomas Munk Veirum Fredag, 19. maj 2023 - 11:46

Mittarfeqarfiit driver 13 lufthavne og 46 heliporte her i landet, og 2022 blev året, hvor passagererne for alvor vendte tilbage efter pandemien, og Mittarfeqarfiit havde ikke længere behov for ekstra støtte fra Landskassen.

Det viser Mittarfeqarfiits årsrapport. Årsrapporten er den sidste fra det nettostyrede Mittarfeqarfiit, der fra i år vil være et A/S og datterselskab i Kalaallit Airports.

Resultatet for 2022 byder på et overskud på 12,8 mio. kr. mod et overskud på 33,1 i 2021, og egenkapitalen udgør 170,0 mio. kr. mod 37,2 mio. kr. i 2021, står der i rapporten.

Det fremgår også, at nettoomsætningen er steget med 37,5 procent i forhold til 2021, og udgør 425,4 mio. kr. Trafikindtægterne er steget med 41,5 procent, hvilket væsentligt skyldes stigning i antallet af passagerer, starter og åbninger.

Krisen løsnede sit greb

- I andet kvartal løsnede krisen sit greb om Grønland og om flyvningen, og herefter har der været stor travlhed alle steder i virksomheden. Der har på den baggrund ikke været behov for at understøtte virksomheden økonomisk fra Grønlands Selvstyre i 2022, skriver direktør Henrik Estrup om udviklingen.

Mittarfeqarfiit gør også tallene op i forhold til 2019, som betragtes som det seneste "normal år."

- I forhold til 2019 endte udenrigstrafik på indeks 100 og indenrigstrafikken på indeks 96. Samlet for udenrigs og indenrigs trafik endte det på indeks 97 i forhold til 2019, oplyser selskabet.

Dertil kommer, at Mittarfeqarfiits hoteller i Kangerlussuaq og Narsarsuaq i 2022 oplevede en stor fremgang, både i forhold til 2021 men også i forhold til 2019.

Plan for efterslæb ventes - bliver en del af KAIR

I Mittarfeqarfiit har et efterslæb på vedligehold af lufthavnene hobet sig op, og der er ifølge regnskabet tale om en reel nedslidning af lufthavnenes faciliteter og materiel.

- Dette er for Mittarfeqarfiit en væsentlig langsigtet udfordring, men der er indarbejdet en indhentelse af efterslæbet i tilknytning til den udarbejdede forretningsplan for Mittarfeqarfiit A/S.

Det oplyses, at det nettostyrede Mittarfeqarfiit forventes indskudt i Mittarfeqarfiit A/S pr. 31. marts 2023. Herefter indgår Mittarfeqarfiit A/S som et datterselskab i Kalaallit Airports koncernen.

Selvstyret har tildelt et kapitalindskud på 60 mio. kr. med henblik på at mindske behovet for servicekontraktmidler, og alt i alt har selvstyret givet et kapitalindskud på ca. 115,3 mio. kr.

I tabellen herunder har Mittarfeqarfiit præsenteret hovedtallene i regnskabet: