Flere partier afviser RG-privatisering

Jørgen Schultz-Nielsen Søndag, 03. maj 2020 - 08:05

Koalitionens støtteparti, Demokraterne, mener, at der skal laves en nærmere analyse af konsekvenserne ved at privatisere Royal Greenland helt eller delvist.

En privatiseringsredegørelse udpeger Royal Greenland som det selvstyreejede selskab, der er mest oplagt at privatisere.

Dårligt tidspunkt

Partii Naleraq mener, at det er uigennemtænkt, hvis man begynder at sælge samfundets værdier til udsalgspris og mener, at ”hensigten alene er at hente en hurtig gevinst”.

Partiet mener desuden, at tidspunktet ikke er passende især når den aktuelle globale økonomi er presset på grund af coronakrisen.

Formanden for Atassut, Aqqalu C. Jerimiassen, stiller en række spørgsmål i forbindelse med tanken om at privatisere Royal Greenland.

- Hvis kinesiske selskaber køber Royal Greenland, kan vi så regne med, at selskabet vil blive ved med at tilgodese og lade fabrikkerne rundt i kysten forblive åbne, spørger partiformanden og kommer selv med svaret:

- Det tror jeg ikke.

Bekymringen

Aqqalu C. Jerimiassen er bekymret for, at en privatisering vil ramme mindre beboelsessteder på kysten, fordi underskudsgivende fiskefabrikker risikerer at måtte lukke med nye ejere.

- At være liberal betyder ikke at man neglegerer folk. At være liberal betyder frihed og at man ikke begrænses, lyder det fra Atassut-formanden med direkte adresse til Demokraternes Steen Lynge, der stærkt anbefaler en privatisering.

IA-formanden Múte B. Egede lægger sig på linje med Partii Naleraq og Atassut.

- Royal Greenland har en samfundsmæssig vigtig rolle i forhold til byer og bygder på kysten med at skabe arbejdspladser. At lave en quick fix og sælge Royal Greenland vil have store samfundsmæssige omkostninger, mener IA-formanden, der mener, at Grønland vil miste store værdier ved et salg.

Fabrikker vil lukke

Aqqaluaq B. Egede skriver i en pressemeddelelse:

- Når Royal Greenland bliver privatiseret, og Grønland ikke længere ejer koncernen, så ved vi, at de fabrikker med lav lønsomhed samt andre opgaver ude på kysten vil blive lukket. Royal Greenland har stor indflydelse på beskæftigelsen i samfundet og bidrager væsentligt til vores økonomi og velstand, hvorfor landet fortsat skal eje koncernen.

Livsnerve på spil

Tillie Martinussen fra Samarbejdspartiet mener, at ”tanken om privatisering helt klart er forståelig, men hele samfundet, og en del af bygdernes livsnerve er også på spil her, og den måde vi har indrettet det på hidtil, er altså ikke gearet til et salg, uden at vi får diskuteret konsekvenserne grundigt igennem, og får lavet en plan for, hvad vi vil i stedet for et hovsa-salg”.

Hun påpeger, at det er nødvendigt med en større analyse, der ikke alene fokuserer på Royal Greenland, men de effekter et salg vil få på det omkringliggende samfund.

Siumut har ikke vendt tilbage til Sermitsiaq.AG om deres holdning til en privatisering af Royal Greenland.