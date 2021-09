Flere skal op om morgenen!

Redaktionen Torsdag, 09. september 2021 - 08:47

Hvis arbejde er så sundt, hvorfor så ikke give det til de syge? Sådan lyder en gammel vits. Men en del sandhed er det åbenbart i joken.

Naalakkersuisut er i hvert fald ikke i tvivl om, at det vil gavne folkesundheden og den enkeltes trivsel, hvis flere bliver flyttet fra passiv forsørgelse og i stedet får noget at stå op til – et lønnet job.

Det skriver avisen AG.

Problemet har i imidlertid været, at det ikke har kunnet betale sig for alle at snøre skoene eller gå i gang med en uddannelse. Forskellen på den indtægt, de ufaglærte har fået ud af at gå på arbejde – eller alternativt at blive hjemme – har været for lille.

Men det vil Naalakkersuisut gøre noget ved. Landsstyret har denne måned sendt et lovforslag i høring, som markant ændrer rammerne omkring offentlig hjælp. Høringsfristen er 24. september.

- Ordningen skal medvirke til, at modtagerne så vidt muligt bliver selvforsørgende. Dette kan ske ved en fast takst og med eventuelle tillæg, som samlet har et lavere niveau end andre offentlige forsørgerydelser.

- Helt grundlæggende for reformen er, at det skal kunne betale sig at arbejde. Uanset om der er tale om få timers arbejde om ugen, om ægtefælle eller samlevers incitament til at arbejde, eller incitamentet til at arbejde hos forsørgere til børn. Offentlig hjælp ydelsen må derfor ikke være så høj, at det kan svare sig at gå hjemme, oplyser Naalakkersuisut om sit lovforslag.

Du kan læse hele historien i denne uges AG, som du kan få adgang til her: