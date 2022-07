Flere ministre trækker sig i protest mod Boris Johnson

Ritzau Onsdag, 06. juli 2022 - 07:06

Stolen vakler under premierminister Boris Johnsons konservative regering, hvor flere ministre det seneste døgn har valgt at trække sig.

Senest har to ministre fra Undervisningsministeriet trukket sig. Det drejer sig om børne- og familieminister Will Quince samt minister for skolestandarder Robin Walker.

De følger to af premierminister Boris Johnsons topministre, der tirsdag aften også valgte at trække sig.

Fratrædelserne er sket i protest mod premierministeren efter den seneste tids skandaler.

I et brev til Boris Johnson, som den nu tidligere børne- og familieminister har offentliggjort på Twitter, skriver han blandt andet, at fratrædelsen skyldes, at Johnson har givet unøjagtige oplysninger til medierne.

- Tak, fordi du mødtes med mig i aftes (tirsdag aften, red.) og undskyldte for de meldinger, som kom ud fra mandagens medierunde, som vi nu ved, ikke var sande, skriver han.

- Det er med stor sorg og beklagelse, at jeg føler, at jeg ikke har andet valg end at gå af som børne- og familieminister, skriver han.

I alt har ti konservative parlamentsmedlemmer og fire ministre forladt deres poster siden tirsdag på grund af manglende tillid til premierministeren.

Johnson har indtil videre vist en vilje til at blive i embedet. Blandt andet har han allerede udpeget en ny finansminister, efter at den tidligere trak sig tirsdag aften.

Premierministerens vaklende opbakning bliver for alvor udstillet, når Boris Johnson onsdag klokken 13 dansk tid skal i spørgetime.

Johnson og hans regering har de seneste måneder været genstand for en række skandaler.

Den seneste i rækken drejer sig om et tidligere parlamentsmedlem, der blev tvunget til at gå af efter afsløringer om seksuelle krænkelser. I sagen ændrede Johnson forklaring ad flere omgange.

Det fik finansminister Rishi Sunak og sundhedsminister Sajid Javid til at trække sig.

Af andre sager har Boris Johnson været i modvind under den såkaldte partygate-skandale.

Her blev det afsløret, at der var blevet holdt fester i premierministerens embedsbolig på Downing Street 10 under coronanedlukningen i 2020.

Johnson står stadig over for en parlamentarisk undersøgelse af sagen.