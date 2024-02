Flere medaljer til Nuuks svømmere

Der var en stor gruppe børn med for første gang, der skulle prøve at være med til en træningslejr og til et stort stævne.

Poul Krarup Søndag, 04. februar 2024 - 08:14

21 svømmere, ledere og trænere fra Nuummi Naluttartut Klubbiat - Nuuk Svømmeklub har deltaget sammen med 34 andre klubber fra Island og flere forskellige lande i Reykjavik International Games, Swimming, fra den 26. til 28. januar.

- Vi havde en god gruppe børn med for første gang, der ikke skulle svømme ret meget, men prøve at være med på træningslejr og til et kæmpe stævne. Ellers var vi stort set kun med i ungdomskonkurrencerne, da vi ikke har nogen seniorsvømmere, fortæller træner Jonas Tetzschner til Nuuk Ugeavis.

Arnannguaq Thiessen, Alex Glistrup og Nuka V. Petersen var med som assistenttrænere og Line Danielsen samt Vivian Tetzschner var med som holdledere.

Fine resultater

Allerede på første dag, fredag den 26. januar gik det forrygende, fortæller træner Jonas Tetzschner.

Der var primært årgangssvømmere og børn med fra Nuuk Svømmeklub.

I årgangskonkurrencen startede Theodor Kronborg Hinnerup med at få sølv på 50 meter bryst.

Efterfølgende vandt Adam Tetzschner bronze på 400 meter individuel medley.

Derefter vandt Inuk Treur bronze i 50 meter butterfly, og sidst vandt Ronja Wraae Würtz sølv i 50 meter butterfly.

- Sidste år havde vi to medaljevindere. At have fire allerede på førstedagen, var meget tilfredsstillende, siger Jonas Tetzschner.

- Vi har fire svømmere, der lige er kommet op i åben klasse. Der var specielt Aila Sørensen og Victoria Tetzschner tæt på at komme i B-finaler på 50 meter butterfly. Derudover havde vi en gruppe helt unge svømmere med, der svømmede 50 meter fri. Alle svømmere svømmede nye bedste tider, fortæller træneren.

Åben klasse er for alle årgangsklasser både juniorer og seniorer.

En stolt træner

På anden dagen lørdag den 27. januar havde Nuuk Svømmeklub flere gode løb i den sidste del af afsnittet.

Her svømmede Adam Tetzschner en sølvmedalje hjem på 200 meter butterfly.

Ronja Wraae Würtz fik også sølv i 100 meter butterfly.

Adam Tetzschner avancerede til intet mindre end A-finalen i åben klasse.

For pigerne svømmede også Aila Sørensen en god tid i 100 meter butterfly, og avancerede til en B-finale i åben klasse på distancen.

- Aila er den første pige svømmer fra Nuuk til at nå en B-finale nogensinde. Det er vi meget stolte af, siger træneren.

Aila Sørensen og Adam Tetzschner skulle således svømme i eftermiddagens finale afsnit.

Det blev en kæmpe oplevelse for Adam at svømme en A-finale i 200 meter butterfly, siger træneren og fortæller:

Adam lagde meget aggressivt ud og holdt godt hjem. Han svømmede ny personlig bedste tid på 2.41,85 og svømmede to sekunder hurtigere end den islandske svømmer, som vandt over ham om morgenen.

Adam endte på en 7. plads i åben klasse. Aila svømmede sin B finale på 100 meter butterfly. Her svømmede hun en stor personlig forbedring i tiden 1.11,92. Det gav en 5. plads i B-finalen og en total 13. plads til stævnet.

Personlige rekorder

På tredjedagen søndag den 28. januar var der igen en masse gode personlige rekorder.

Adam Tetzschner fik bronze på 200 meter bryst og 100 meter butterfly i årgangskonkurrencen.

Ronja Wraae Würtz svømmede igen i særklasse og fik sølv på 200 meter butterfly i årgangskonkurrencen, og var anden reserve til A-finalen for seniorer.

Ronja er fra 2011, så det var noget af en præstation, siger træneren og tilføjer:

Ronja vil også være årgangssvømmer til næste år, og her vil det være sandsynligt, at Ronja vil kunne svømme sig ind i en finale. Såfremt hun har en svømmehal at træne i, vel at mærke.