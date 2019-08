Flere kvinder søger hjælp mod druk

Redaktionen Onsdag, 07. august 2019 - 12:57

60 procent af dem, som har søgt hjælp på misbrugscentrene, er kvinder, fremgår det af Allorfiks årsrapport.

Det skriver AG.

Generelt søger flere om hjælp, for at komme ud af misbruget af alkohol, men det er antallet af kvinder,der for alvor skiller sig ud,

- I andre lande udgør kvinder en tredjedel af dem, der går i behandling. I Grønland gør vi meget for at få fat i kvinder med misbrugsproblemer. Især har vi fokus på, at gravide kommer i tidlig behandling. Og vi gør meget ud af at hjælpe kvinder med børn, siger læge Birgit Niclasen, som står i spidsen for Allorfik.

For mange kvinder spiller det ifølge Birgit Niclasen en stor rolle, at de har børn og hovedansvaret for familiens trivsel. Derfor søger de hjælp hos Allorfik.

