Flere kvinder vil på jagt

Thomas Munk Veirum Lørdag, 06. juni 2020 - 07:59

Det er ikke kun mænd, der dyrker jagtkulturen med lange traveture i fjeldet efter rensdyr eller moskus. Også kvinderne vil i stigende grad være med.

De seneste tal om jagtbeviser fra Grønlands Statistik viser, at antallet af kvinder, der har fritidsjagtbevis, er steget fra 611 i 2015 til 937 i 2019. Det er en stigning på 53 procent.

Nivikka Brandt fra Nuuk er én af de kvinder, der er blevet bidt af at gå på jagt. Hun fik sit første fritidsjagtbevis for fem-seks år siden, og i dag vil hun ikke undvære det:

- Det er nok det, jeg elsker allermest. Det giver en følelse af frihed, når man sejler af sted, man kommer ud i naturen og bliver spændt ved tanken om at skulle finde rensdyrene, nedlægge dem og få dem transporteret hjem, siger Nivikka Brandt, der til dagligt arbejder som HR-konsulent.

Skulle lige lære at skyde

Hun er opvokset i en familie, der gik på jagt, hvilket har været med til at præge hende:

- Min far og mine brødre har altid gået på jagt. Det er jeg vokset op med. Men vi flyttede til Danmark i 1994, og så gik jeg ikke på jagt, før jeg kom tilbage til Grønland i 2014.

Fra fjeld til fad - Nivikka Brandt under transport af nedlagt rensdyr. Privatfoto

- Der besluttede jeg mig for, at jeg selv ville gå jagt. Jeg måtte dog lige lære at skyde først, lyder det fra Nivikka Brandt.

For Nivikka Brandt betyder det også meget, at man ved jagten sørger for mad til sig selv og sin familie ved egen kraft. Hun ordner selv de dyr, hun skyder, lige fra pelsning, transport ned fra fjeldet og til kødet ligger tilberedt på en tallerken.

Det giver en anden følelse af styrke

Og Nivikka Brandt har sit eget bud på, hvorfor flere og flere kvinder får deres eget jagtbevis:

- Jeg tror, det er den der frihedsfølelse, det giver. Når man klarer sig selv. Det giver en anden følelse af styrke. Og så er der også kommet et godt sammenhold mellem kvinder, der går på jagt, og flere får måske et ønske om det, når de hører, hvor fedt det er, siger Nivikka Brandt.

Jagten giver en følelse af frihed og styrke, siger Nivikka Brandt. Privatfoto

Selvom antallet af fritidsjagtbeviser til kvinder er steget til over 900, så domineres jagtmarkerne stadig af mændene. I 2019 havde således 3.923 mænd et fritidsjagtbevis.

Kigger man i tallene for erhvervsjagtbeviser er fordelingen endnu mere markant. Her har kun 17 kvinder et bevis mod 2.118 mænd.