Flere kunstnere udstiller deres værker i Aarhus

redaktionen Lørdag, 26. september 2020 - 13:55

En kunstudstilling om moderne identitet vist igennem syede værker kan ses i Det Grønlandske Hus i Aarhus i disse dage.

Kunstnerne, der udstiller der værker er Marie J. Engelsvold, Anguteq Nikolaj Kristensen, Mette Kocmick, Najannguaq D. Lennert og Julie Bach.

- Kunstnerne er gået sammen om at fortælle historier om moderne identitet vist igennem syede værker. De er fælles om at bruge syning i deres praksis, men gør det på forskellige måder både gennem kunsthåndværk og billedkunst som metode til at fortælle historier, fremgår det i en pressemeddelelse fra Det Grønlandske Hus i Aarhus.

Workshop om syteknik

Udstillingsgruppen er samlet af Julie Bach, som en tekstilkunstner og designer, og udstillingen er en udveksling af håndværk og ideer mellem Grønland og Danmark og bærer præg af et stærkt ønske om at lære mere om hinandens kulturer og fagligheder.

- Under udstillingen i Aarhus kan man deltage i workshops, hvor man prøver gamle arktiske og europæiske syteknikker, som syning med tarme og perlesyning. Gruppen er nemlig overbevist om, at det giver en dybere forståelse for kultur ikke blot at observere men aktivt at interagere, meddeles det.