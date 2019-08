Flere krydstogtsturister til Qeqqata Kommunia

Walter Turnowsky Mandag, 26. august 2019 - 11:36

Destination Arctic Circle får i år 94 anløb, med i alt 28.498 gæster fra hele verden. Stigningen på de 4.500 ekstra turister mærkes hos aktørerne i regionen.

Det har været mest mærkbart, at der kommer flere anløb til regionens bygder. Således får World Heritage bygden, Sarfannguit, der ikke har fået anløb i de seneste år, også besøg fra Ocean Atlantic 27. august.

- Vi er rigtig glade for at se, at der ikke bare er vækst et sted, men at vi oplever vækst hos alle, der modtager anløb, siger destination manager, Jesper Schrøder i en pressemeddelelse.

Destination Arctic Circle har været med til at lave et såkaldt settlement package i samarbejde med de lokale. Det skal sikre at både de lokale og turisterne får den bedste mulige oplevelse af hinanden.

Maniitsoq får det samme antal som sidste år, men dog med større skibe hvilket bringer i alt 1.000 flere gæster til Maniitsoq. Arrangementer som Maniitsoq Foodfestival og Inuit Art Festival er med til at styrke krydstogtsturismen.

- Vi er i samarbejde med turoperatører i gang med at udvikle nye oplevelser målrettet krydstogtsturister. Det er vigtigt for os at vi begynder at få anløb til mindre steder, for at gøre det mere bæredygtigt og ikke belaste enkelte destinationer for alle vores bosteder har noget unikt at vise, siger Jesper Schrøder.