Flere kommuner dropper betaling

Nina-Vivi Møller Andersen Mandag, 13. december 2021 - 10:32

Julegaver, god mad og en festlig nytårrsaften kan give en stram økonomi for mange. I Avannaata Kommunia har man droppet betaling for dagsinstitutionerne i december for at lette økonomien for familier med små børn.

- Før kommunerne blev sammensluttet, så havde man denne ordning i Ilulissat. Så betalingsfri måned har altid været en tradition her i Avannaata Kommunia. Dette gælder familier med småbørn, fortæller Lena Ravn Davidsen (D) til Sermitsiaq.AG.

I Kommune Qeqertalik har man haft denne ordning siden 2018. Mens Qeqqata Kommunia har betalingsfri måned for dagsinstitutioner og vuggestuer i januar måned.

Forbruger mere i december

- Det glæder mange forældre sig over. Dette blev vores tradition i 2018, først har der været betalingsfri måned om sommeren, når børnene holdte sommerferie. Men vi ved jo alle sammen godt, at vi forbruger mere i december, siger borgmester i Qeqertalik, Ane Hansen (IA).

Tilbud om daginsitutioner og vuggestuer kan koste fra omkring 400 kroner til 1.800 kroner om måneden i Kommune Qeqertalik, mens det koster fra omkring 250 kroner til 1.400 kroner om måneden i Avannaata Kommunia.

Kommuneqarfik Sermersooq og Kommune Kujalleq har ikke en betalingsfrihed omkring jul.