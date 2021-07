Flere kæmpe regninger truer

Redaktionen Onsdag, 07. juli 2021 - 09:31

Ferien venter om hjørnet for mange, men lange arbejdsdage kan blive nødvendige for Naalakkersuisut, hvis der allerede på Efterårssamlingen skal præsenteres en økonomisk plan til at imødegå de problemer, der tårner sig op, skriver avisen AG.

Senest er der landet en stor, mulig ekstraregning for lufthavnene i bunken. 900 millioner kroner lyder den på.

Men langt større bomber tikker under samfundsøkonomien og vil tvinge politikerne til at rette mere fokus på de hårde finanser end på de bløde værdipolitiske sager, som hidtil har sat dagsordenen for koalitionens arbejde i de snart 100 første dage.

Nogle af de trusler, der toner frem i horisonten, udpensles i et lovforslag om selvstyrets budgetter og regnskaber, som netop har været i høring.

- Presset på den offentlige økonomi vil stige væsentligt i de kommende år, står der i materialet fra Naalakkersuisut.

- Efterspørgslen efter offentlige serviceydelser er i realiteten uendelig, står der videre.

Det grå Grønland

Hvis man sætter det lange lys på, vil særligt et problem sætte finanserne under pres.

- I perioden fra 2021 til 2036 vil der ske en kraftig stigning i antallet af borgere, som må forventes at skulle forsørges helt eller delvist af borgere i den erhvervsaktive alder fra 17-66 år, står der i bemærkningerne til budget-loven.

