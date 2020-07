Flere jordskælv nær Reykjavik

Ritzaus / AFP Mandag, 20. juli 2020 - 12:30

Et kraftigt jordskælv målt til 5,0 samt adskillige efterskælv har rystet det sydvestlige Island. Det oplyser Islands Meteorologiske Institut mandag.

Det første skælv, der er beregnet til en styrke på 5,0, ramte området sydvest for hovedstaden Reykjavik sent søndag aften lokal tid.

Der er ikke umiddelbart meldinger om hverken personskader eller materielle skader.

Flere efterskælv er målt i området mandag morgen. De største skælv er målt til mellem 4,3 og 4,6.

Eksperter mener, at den seismiske aktivitet skyldes en række rystelser under halvøen Reykjanes, der begyndte for et halvt år siden.

Ingen tegn på vulkanudbrud

Der er dog ikke tegn på kommende vulkanudbrud.

Også den nordligste del af Island nord for Siglufjordur har været ramt af jordskælv i weekenden. Her blev der målt et skælv på 4,7 og adskillige mindre efterskælv.

Island ligger i et område, der er udsat for jordskælv, og indbyggerne er vant til rystelser.

I det nordlige Island er der målt flere tusinde små rystelser i den seneste måned.