Flere inuit-redskaber fundet på byggeplads

Kassaaluk Kristiansen Tirsdag, 31. august 2021 - 15:01

Flere hundrede forskellige genstande, hvor nogle er dem er vurderet til at være fra 1600-1800-tallet, er fundet i et byggeri i Sisimiut.

Det er nogle borgere, der har henvendt sig til Sisimiut Museum efter fund af genstande på et område, hvor Sømandshjemmet skulle udvide. Området er et stenkast væk fra byens museum, som befinder sig i den gamle bydel Narsannguaq.

- Arkæologer og zoologer fra Activating Arctic Heritage teamet har efterfølgende taget prøver, og de kunne se, der var genstande som knogler og keramik samt mere til. Vi fik stoppet byggeriet og inviterede kulturfagselever fra GUX/NGK til Sisimiut Museum og startede udgravningen med kulturfagseleverne fredag sidste uge, fortæller museumsleder Dorthe Katrine Olsen til Sermitsiaq.AG.

Efterfølgende er der fundet alt fra keramik, gamle søm, bestik, knogler og flere forskellige jagtredskaber fra inuit.

- Redskaber fra 1600-1700- og 1800-tallene er i overraskende god stand. Det fremstår som helt nye, da disse har været begravet i jorden. Og de fortæller en historie om vores kultur og historie. Jeg er meget glad for fundene, tænk at vi kan finde disse i store mængder i 2021, siger Dorthe Katrine Olsen.

Historien graves op

Hun oplyser, at de på nuværende tidspunkt ikke kan sige, hvor mange genstande der er fundet. Hun vurderer, at der måske er mere end tusinde dyreknogler fra forskellige dyr. Museumslederen understreger, at alle genstandene på hver deres måde er bemærkelsesværdige, da de alle er en del af Grønlands historie.

- Men jeg synes indtil videre, at Tuukkaq/harpun, nattelampe og kam af ben er meget værdifulde. Inuitredskaberne er meget værdifulde. Men alle genstandene er en lille del af Grønlands historie helt frem til 1950’erne, siger hun.

Hård prioritering skal der til

Sisimiut Museum har kun et lille depotrum. Og museumsleder Dorthe Katrine Olsen oplyser, at museet skal i gang med en stor prioritering for at finde de genstande, der skal konserveres og opbevares i depotet fremover.

- Vi skal derfor ud og finde finansiering til at behandle genstandene og senere udstille dem på vores lille lokalmuseum. Vi skal også beslutte os til, hvilke dyreknogler der skal sendes til Danmark til vurdering af tidsperiode og art. Vi kan desværre ikke have alle genstandene opbevaret her, det har vi ikke plads til, siger hun.

Udvidelsen af Sømandshjemmet i Sisimiut skal begynde igen den 6. september. Indtil da benytter Sisimiut Museum af frivillige til at udgrave så mange genstande som muligt. Dorthe Katrine Olsen understreger, at gruppering ved udgravningsstedet foregår efter de gældende coronarestriktioner, der er i Sisimiut og glæder sig over den store opbakning fra lokalbefolkningen omkring udgravningen.