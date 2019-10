Flere hjemløse bekymrer Naalakkersuisut

Kassaaluk Kristiansen Mandag, 28. oktober 2019 - 16:00

I et paragraf 37 svar udtrykker Naalakkersuisoq for sociale anliggender, Martha Abelsen, bekymring over de stigende antal hjemløse i Grønland. Naalakkersuisut er i gang med at afdække omfanget af problemet efter Inatsisartut havde pålagt dem arbejdet på forårssamlingen i 2019.

- Afdækningsarbejdet kommer derfor ikke til at stå alene. Der planlægges igangsat et arbejde med involvering af eksperter inden for området som skal komme med en "hvidbog" / anbefalinger til konkrete indsatser, som kan igangsættes over for gruppen afhjemløse og forebygge problematikken, lyder det i svaret.

878 hjemløse

Det seneste tal på hjemløse i Grønland er fra 2017, hvor naalakkersuisut oplyste, at der er i alt 878 hjemløse. Ifølge Martha Abelsen er tallet steget yderligere de sidste par år.

Hjemløse i Grønland er opdelt i tre kategorier:

Personer, der ikke har et fast sted at opholde sig om natten.

Personer, der er udsat fra deres bolig og derfor er genhuset.

Personer, der bor hos andre, da de er boligløse.

Huslejerestancer

Martha Abelsen oplyser, at huslejerestancer oftest er skylden til, at flere er blevet hjemløse gennem årene. Et pilotprojekt med gældsafvikling i Kommune Kujalleq er lykkedes, og derfor er projektet blevet landsdækkende, så flere slipper for gæld. Samtidig er arbejdet med reform af offentlig hjælp igangsat.

Nuværende lov om offentlig hjælp skal opdateres, så personer uden fast bopæl også kan hjælpes.

Hjemløse der modtager offentlig hjælp skal indgå i en form for rehabilitering.

Der skal være færre hjemløse i fremtiden, derfor vil naalakkersuisut inddrage kommunerne i afdækningsarbejdet i den nærmeste tid, oplyser naalakkersuisoq for sociale anliggender i sit svar.