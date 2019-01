Flere hellefisk i Diskobugten

Redaktionen Søndag, 27. januar 2019 - 08:42

Det vakte bekymring for fiskere, biologer og politikere, da indhandlingsmængderne for hellefisk styrtdykkede i Diskobugten i 2017. Fangsterne fald fra 10.700 tons i 2016 til 6.400 tons i 2017 for indenskærsfiskeriet i Diskobugten. Men mod alle odds er indhandlingsmængderne steget til 8.600 tons i 2018, og det vækker glæde hos fiskere og fiskefabrikkerne. Men hellefiskebestanden er stadigvæk i farezonen, mener biolog.

Positiv udvikling

Regnskabsåret for 2017 for fiskerivirksomheden Halibut Greenland ApS, var ikke tilfredstillende, hvor selskabet sluttede året med røde tal på bundlinjen. Men administrerende direktør Niels Thomsen, bekræfter, at 2018 var markant bedre i forhold til 2017, hvad angår fiskeri efter hellefisk i Diskobugten.

- I 2017 erfarede vi øget torskeforekomster, der som bekendt trives bedst ved varmere havklima. Men så vidt vi er orienteret fra fiskeriaktørerne er havtemperaturen faldet i 2018, ligesom der sket en ændring af havstrømmene. Fiskerne har landet flere hellefisk, mens torskemængderne er faldet i 2018, siger han.

Ingen grund til jubel

Men der er dog endnu ingen grund til, at lave en jubelscene ud af de øgede fangstmængder for 2018, mener Helle Siegstad, der er biolog og afdelingschef for fisk og skalddyr i Grønlands Naturinstitut.

- Det kan jo skyldes, at man laver større indsats i indenskærsfiskeriet, eller også var der måske bedre vejrforhold. Bare fordi der er fanget mere, betyder det nødvendigvis ikke, at bestanden har det bedre. Der kan være flere årsager, der spiller ind, siger hun.

