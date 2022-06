Flere grønlandske rederier vil producere foder

Nukappiaaluk Hansen Onsdag, 08. juni 2022 - 16:02

Naalakkersuisut sætter gang i processen med at regulere foderområdet, som er under Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri i Danmark.

Da den danske foderlovgivning er ikke sat i kraft for Grønland, og der er ikke på nuværende tidspunkt regulering og kontrol af foderområdet i Grønland.

Derfor kræver det en ny lovgivning, hvis der skal produceres foder her i landet. Forslaget til lovgivningen der skal træde i kraft er sendt i høring.

Departementschef i Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug, Jørgen Isak Olsen oplyser til Sermitsiaq.AG, at flere grønlandske rederier inden for fiskeri har udtrykt ønske om at eksportere fiskemel og –olie som foderstoffer.

Forventes reguleringen træder i kraft i år

Der vil i første omgang blive fastsat regler, som er møntet på den produktion og anvendelse, herunder import og eksport, som finder sted i Grønland i dag.

- Således vil regler om foder i Grønland til eksport kun omfatte produktion af fiskemel, fiskeolie og tørrede fisk (ammassatter) til eksport. Reglerne omfatter ikke privatpersoners udførsel, fremgår det.

Anordningen skal behandles i Inatsisartut på efterårssamlingen og det forventes, at anordningen skal træde i kraft den 1. november.