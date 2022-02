Flere grønlandske diplomater i fremtiden

Redaktion Fredag, 11. februar 2022 - 15:00

Udenrigsministeriet søger i øjeblikket nye diplomater. I den forbindelse opfordrer ministeriet til, at også grønlandske og færøske kandidater melder sig under de diplomatiske faner.

Det skriver avisen Sermitsiaq.

- Det er et element i de udenrigs- og sikkerhedspolitiske pakker, at vi gerne vil have flere diplomater med en grønlandsk eller færøsk baggrund til den almindelige tjeneste, forklarer Kongerigets arktiske ambassadør Thomas Winkler.

Uddannelsesstillinger

- Der er tale om uddannelsesstillinger, hvor kandidaterne er stationeret her i Udenrigsministeriet i København i en tre-årig perioden. Her lærer de det diplomatiske håndværk fra bunden.

- Det vil blandt andet sige, at de lærer en masse om udenrigspolitik og procedurerne i arbejdet – og ikke mindst, hvordan udenrigsministeriet arbejder sammen med andre ministerier om for eksempel eksportfremme, EU-samarbejdet, FN og selvfølgelig også om, hvordan man hjælper danske statsborgere i nød i udlandet, for eksempel i forbindelse med naturkatastrofer.

I jobbet som diplomat er det vigtigt med en solid faglig baggrund fra en længerevarende uddannelse – og også gerne erfaringer fra uddannelsesophold i udlandet.

Læs hele artiklen i ugens Sermitsiaq, som du kan købe og downloade herunder: