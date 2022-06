Flere frivillige leder efter 18-årige Flemming Andreassen

Kassaaluk Kristensen Onsdag, 15. juni 2022 - 14:10

To dage er gået uden nogen spor af den savnede, 18-årig mand, Flemming Andreassen.

Flere frivillige i både Kangaatsiaq og Aasiaat har sejlet farvandet tyndt og assisteret politiet og Arktisk Kommando i eftersøgning af manden.

Det betyder meget for de pårørende, der nu venter i uvisheden om, hvad der er sket med Flemming. Det fortæller tanten til Flemming Andreassen, Najannguaq Teckemeier fra Kangaatsiaq.

- Jeg er dybt rørt over, at der er så mange, der bruger deres tid på at lede efter min nevø. Det giver håb, og det giver trøst til os i familien, fortæller Najannguaq Teckemeier til Sermitsiaq.AG.

Hun har ikke tal på, hvor mange joller, der er med til at eftersøge. Borgere i Kangaatsiaq sejler i den nordlige del af byen, mens borgerne fra Aasiaat sejler mod syd for at lede.

Flere øer afsøgt

En af dem er Søren Olsen fra Aasiaat, der mandag morgen sejlede ud, og søgte i Saqqarliit-området sydøst for Aasiaat. Han har heller ikke tal på, hvor mange joller, der er med til eftersøgningen, men skyder på, at det er omkring ti joller fra Aasiaat, og flere fra Kangaatsiaq.

- Vi har ledt efter ham ved Saqqarliits kyststrækning, og stiger ud af joller for at lede efter ham på de mange øer, der er ved Aasiaat. Ved hver næste ø har jeg håb om, at nu finder vi ham. Det var virkelig hårdt at finde tilbage til Aasiaat efter flere timers sejlads uden at have fundet ham, fortæller Søren Olsen til Sermitsiaq.AG.

- Mange tanker går gennem hovedet ved sådan en eftersøgning. Især da vi så inspektionsskibet, og forsvarets Hercules, der afsøger fra luften. Det er virkelig alvorligt. Vi håber, at vi snart finder ham, siger han.

18-årig Flemming Andreassen sejlede ud fra Kangaatsiaq i en Witt jolle med retning mod Aasiaat natten til mandag omkring klokken 04.00. På det tidspunkt var der kraftig nordenvind.

- Det betyder, at hvis der er sket noget med motoren eller jollen, så vil jollen være drevet i land i nordsiden, siger Søren Olsen.

Han oplyser, at han snart sejler af sted igen, og at flere joller holder kontakten over radioen, så de sikrer sig, at flere områder afsøges.

Ønsker vished

Arktisk Kommando har eftersøgt den 18-årige siden mandag aften. Både til søs og via luften.

Tilbage står familien, og venter i uvished. Flemming Andreassens tante, Najannguaq Teckemeier fortæller, at familien holder kontakten og holder modet oppe.

- Vi har stadig håb. Men vi har også snakket om, at vi ikke kan være herre over, eller være større end vejrets kræfter. Nu håber vi, at vi får vished om, hvad der er sket med ham, siger Najannguaq Teckemeier.

- Selvfølgelig har vi forberedt os på det værste. Men vores håb er fortsat størst, siger hun.