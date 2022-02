Flere erkender voldelig adfærd

Redaktionen Torsdag, 17. februar 2022 - 09:46

Siden 2016 har Selvstyret tilbudt gratis, terapeutiske samtaler til mænd og kvinder, der ønsker at ændre sin voldelige adfærd.

Det skriver avisen AG.

Tilbuddet hedder Alliaq, et landsdækkende tilbud, som henvender sig til borgere, der reagerer uhensigtsmæssigt og voldeligt, når de oplever vrede. Sidste år var der 79 personer, som gennem en samtale med psykolog eller psykoterapeut blev henvist til Alliaq. Det er 20 flere end året før. Af de 79 henviste borgere til Alliaq var der 48 mænd og 31 kvinder. Aldersmæssigt lå de mellem 18 til 39 år, og der var en klar overvægt af henvendelser fra Kommuneqarfik Sermersooq.

Selv om der er tale om et stigende antal henviste borgere, ønsker Socialstyrelsen, at endnu flere får kendskab til og ønske om at bruge Alliaq, forklarer projektleder Simon Cordes.

- Hvis man ser på det høje antal husspektakler, burde der være flere, siger han.

Socialstyrelsen vurderer, at stigningen i antallet af henvendelser primært skyldes de mange TV- og radiospots i KNR, som er en del af Alliaqs informationskampagne i 2021. Her slås det fast, at ”Vold løser ikke problemer – vold skaber problemer.”

Langt de fleste borgere, der har henvendt sig til Alliaq, har da også hørt om tilbuddet gennem KNR viser Alliaqs årsrapport for 2021. Derudover er man stødt på tilbuddet gennem andre informationskilder som Tusaannga, familie- og krisecentre samt venner, familie og bekendte. Da det er et frivilligt tilbud, handler det om at erkende sin voldelige adfærd og have et ønske om at ændre på den.

Ifølge Simon Cordes er det kendetegnende for mænd, at der er tale om fysisk vold, mens det for kvinder oftere drejer sig om psykisk voldelig adfærd.

