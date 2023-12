Aftale: Flere piloter skal udklækkes

Jørgen Schultz-Nielsen Fredag, 22. december 2023 - 07:46

Selvstyret og Air Greenland har indgået en ny aftale om uddannelse af erhvervspiloter.

- Som følge af aftalen vil Air Greenland gennem Center Air Pilot Academy i Danmark få mulighed for at administrere uddannelsen af 6 erhvervspilotaspiranter om året og vil dermed få mulighed for at administrere uddannelsen af i alt 36 erhvervspiloter frem til 1. april 2030, oplyser Selvstyret i en pressemeddelelse.

Med aftalen har man øget antallet af aspiranter med 50 procent, da den gamle aftale havde en ramme på fire aspiranter årligt.

Halvdelen af udgifterne til pilotuddannelsen dækkes fortsat af Grønlands Selvstyre, hvoraf den resterende halvdel vil blive konverteret til studielån hos den enkelte aspirant.

Af Finansloven for 2024 fremgår det, at udgifterne til én pilotuddannelse ligger mellem 600.000 og 800.000 kroner.

Samfundsøkonomisk gevinst

- Naalakkersuisut har vurderet, at der på sigt er en samfundsøkonomisk gevinst i at investere i uddannelsen af grønlandske erhvervspiloter, fremgår det af pressemeddelelsen.

Air Greenland har siden 1981 administreret uddannelsen og fået udklækket 34 erhvervspiloter. Flyselskabet er fortsat afhængig af udenlandsk arbejdskraft inden for erhvervspiloter, bliver det oplyst.

- Det er vigtigt at imødekomme Air Greenlands forventede produktions behov for at sikre en sammenhængende infrastruktur i landet, siger Naalakkersuisoq Aqqaluaq B. Egede.

Af den nye aftale fremgår det, at optagelsen af aspiranter ”så vidt muligt” skal have en afbalanceret sammensætning af mænd og kvinder.