Flere erhverv genåbner i Danmark

Ritzaus Bureau Fredag, 17. april 2020 - 06:55

Regeringen og Folketingets partier er efter sene forhandlinger natten til fredag blevet enige om en åbning af liberale erhverv i Danmark. Derimod åbner restaurationsbranchen, højskoler og efterskoler ikke.

Det oplyser Statsministeriet i en pressemeddelelse og flere partiledere samt statsminister Mette Frederiksen (S) på de sociale medier.

- Er ualmindeligt glad for, at alle Folketingets partier her til aften (nat er det jo i virkeligheden nu) er enige om at udvide den første fase af genåbningen en smule, skriver Mette Frederiksen på Facebook.

- Ingen har lyst til at holde Danmark lukket en dag mere end højst nødvendigt. Men vi må ikke gå hurtigere frem, end at vi stadig kan holde epidemien under kontrol.

Den yderligere åbning er en udvidelse af fase et af genåbningen, som Mette Frederiksen præsenterede ved seneste pressemøde.

Fra på mandag må flere virksomheder, der har været lukket siden midten af marts, åbne igen.

Disse må åbne

Det gælder ifølge en pressemeddelelse fra Statsministeriet blandt andet: Frisører, køreskoler, domstole, Kriminalforsorgen med henblik på afsoning, forskningslaboratorier og "visse liberale erhverv", der dækker over tatovør-, piercing-, skønhedsklinikker, tandlæger, fysioterapeuter og lignende.

De præcise retningslinjer for, hvordan man igen kan gå til frisør eller fysioterapeut, er endnu ikke på plads.

Dermed må restaurationsbranchen, højskoler og efterskoler vente på at åbne.

Derudover skal der laves initiativer, der skal støtte ældre og socialt udsatte børn og unge og modvirke ensomhed.