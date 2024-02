Flere detaljer om Erik Jensens VM-tur

Jørgen Schultz-Nielsen Tirsdag, 27. februar 2024 - 07:43

Der var tale om en smuttur fra København til Stavanger og retur, da Erik Jensen deltog i festlighederne i håndboldhallen i Stavanger, der lagde grund til det grønlandske håndboldslandsholds gruppekampe.

Det var i forbindelse med møder i København, at Erik Jensen besluttede at rejse til Stavanger. Det er forklaringen på, at Erik Jensens rejseomkostninger er langt lavere, end hvad hans to naalakkersuisoq-kollegaer, Múte B. Egede og Aqqaluaq B. Egede havde på VM-festen.

Flere møder

I København havde Erik Jensen møder med skatteminister Jeppe Bruun, finansminister Nicolai Wammen samt nationalbankdirektør Christian Kettel, oplyser Finansdepartementet.

Erik Jensens rejseplan 28.11. kl. 8.05 afgang fra København til Stavanger med SAS-fly 28.11. overnattede på Clarion Collection Hotel Skagen Brygge, Stavanger 29.11. kl. 9.55 afgang fra Stavanger til København 1.12. kl. 8.45 afgang fra København til Kangerlussuaq

Returrejsen mellem København og Stavanger løb op i 4.719 kroner, mens hotel og ophold har kostet Selvstyret 2.580 kroner. Hertil udgiften til dagpenge på 545 kroner samt 435 kroner for entrebilletten til VM-kampen. Den samlede regning for Erik Jensens VM-deltagelse løb således op i 8.279 kroner. Heri er ikke medregnet de rejseomkostninger som en returbillet fra Nuuk til København har kostet skatteyderne, hvilket skyldes møderne med de danske ministre og nationalbankdirektøren.

Finansdepartementet oplyser, at Erik Jensen rejste alene til Stavanger uden embedsmænd “for at spare på rejseudgifter”.

Formålet

Sermitsiaq.AG har efterlyst en uddybende forklaring på formålet med Erik Jensens rejse til Stavanger og i den forbindelse fået følgende svar:

- Erik Jensen mødtes blandt andet med TAAK (Grønlands Håndboldforbund, red.) i Stavanger og overværende en kamp i forbindelse med håndboldlandsholdets deltagelse ved VM i Stavanger i sin repræsentative rolle dels som vice-formand for Naalakkersuisut, dels som Naalakkersuisoq for Finanser og Skatter.

Sagen om politikernes og i særdeleshed Erik Jensens deltagelse som tilskuer til VM har rejst en debat på de sociale medier, hvor mange er stærkt kritiske overfor, at Selvstyret skal påføres udgifter af den art.

Og sagen ser ud til at forfølge Erik Jensen.

Samme dag som Sermitsiaq.AG fik svar på forespørgselen om aktindsigt, har demokraternes Anna Wangenheim via en paragraf 37-henvendelse til Naalakkersuisut stillet flere spørgsmål, som aktindsigten besvarer.

Tilbagebetaling?

Anna Wangenheim spørger imidlertid om Erik Jensen har tænkt sig at betale rejseomkostningerne tilbage, “såfremt det viser sig, at rejsen ikke havde fagligt relevant indhold, men blot var en rejse som tilskuer til VM i kvindehåndbold”.

- Det giver ingen mening, at formålet med Naalakkersuisoq for Finanser og Skatters rejse var at mødes med Formanden for TAAK. Efter Demokraatits mening ville det da være langt mere hensigtsmæssigt at afholde sådan et møde i Nuuk, skriver Anna Wangenheim og uddyber:

- Jeg forstår ikke, hvorfor Naalakkersuisut i almindelighed og Naalakkersuisoq for Finanser og Skatter i særdeleshed ikke er mere åbne omkring den omtalte rejse. Lige nu fremstår det faktisk som om, at Naalakkersuisoq for Finanser og Skatter blot har været helt almindelig tilskuer til VM, og det er sådan set helt i orden, hvis han vel at mærke selv betaler for det. En sådan regning skal ikke betales af befolkningen.

Kampen, som Erik Jensen overværede den 29. november, var håndboldlandsholdets første gruppekamp mod værterne Norge, som Grønland tabte 43-11.