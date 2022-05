Flere departementschefers stillinger udløber i år

Merete Lindstrøm Mandag, 09. maj 2022 - 07:48

Mette Skarregaard i Departement for Landbrug, Selvforsyning, Energi og Miljø, Jørgen T. Hammeken-Holm i Departement for Råstoffer og Justitsområdet og Nikolai S. Christensen i Departement for Finanser skal i år overveje, om de vil søge deres egne stillinger.

Deres åremålsansættelser udløber, og stillingerne skal derfor slås op.

Jørgen T. Hammeken Holm blev ansat som departementschef i Departement for Råstoffer tilbage i september 2015. Hans ansættelse blev forlænget efter fire år med yderligere tre år, som slutter til september. Han ønsker ikke at udtale sig om, hvorvidt han kommer til at søge sin egen stilling igen.

Vil ikke afsløre om de søger

Også Mette Skarregaard og Nikolai S. Christensen blev ansat 2015 og er forlænget for snart tre år siden. Ingen af dem vil løfte sløret for, om de kommer til at søge deres egen stilling.

Når der skal ansættes departementschefer sker det efter helt klare procedure og et ansættelsescirkulære med krav til potentielle kandidater.

- Der er et ansættelsescirkulære, som ligger til grund for vores ansættelsesprocedure, som vi arbejder ud fra. Det er som udgangspunkt den grønlandske udgave, vi forholder os til, siger Múte B. Egede til Sermitsiaq.AG.

Sprogkrav til fortolkning

Et af kravene i ansættelsescirkulæret omhandler sprogkompetencer. Men nogle mener, at der er mulighed for forskellig fortolkning i den grønlandske og den danske udgave af ansættelsescirkulæret, derfor kigges der i øjeblikket på, om der skal rettes i formuleringerne.

- Vi er ved at se på, hvor der kan være forskellige fortolkningsspørgsmål på den danske og den grønlandske udgave, så det kan blive strømlinet og ens, siger Múte B. Egede.

Múte B. Egede vil ikke kommentere på de konkrete krav til sproglige kompetencer og henviser til ansættelsescirkulæret.