Flere borgere skal vaccineres mod influenza

Influenza kan ramme alle borgere, hvor ældre og andre sårbare borgere er særligt udsatte.

Hvis sårbare borgere samtidig bliver ramt af covid-19, kan de i værste fald være i en øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb.

For at nedbringe sygdomsbyrden i befolkningen, særligt hos borgere i risiko for alvorlige forløb med influenza, har sundhedsvæsenet gjort en særlig indsats for, at flere borgere bliver vaccineret mod influenza.

Skal distribueres til alle regioner

- I lyset af Covid-19 pandemien er der også stort fokus på at forebygge smittespredning med influenza i samfundet. Sundhedsvæsenet har foreløbigt modtaget 4.500 vacciner, der er ved at blive distribueret ud til alle regioner. Der vil senere komme yderligere forsyninger, fremgår det i en pressemeddelelse.

Influenzavaccinationen kan til udvalgte grupper tilbydes som en samlet pakke sammen med vaccination mod pneumokoksygdom. De udvalget grupper er ældre på 65 år og derover samt patienter med visse kroniske sygdomme.

Særligt udsatte

Da der i år skal vaccineres ekstra mange vil der på de enkelte vaccinationssteder ske en prioritering i rækkefølgen af, hvem der først vil blive tilbudt vaccination.

Derfor er der etableret en prioriteringsrækkefølge, hvem der først vil blive tilbudt vaccination.

Prioriteringsrækkefølgen fremgår af tabellen.

De under punkt to nævnte kroniske sygdomme omfatter følgende:

Kronisk lungesygdom

Hjerte- og karsygdomme (undtaget isoleret forhøjet blodtryk)

Diabetes 1 eller 2

Medfødt eller erhvervet immundefekt

Påvirket respiration på grund af nedsat muskelkraft

Kronisk lever- og nyresvigt

Andre kroniske sygdomme, hvor tilstanden medfører, at influenza udgør en alvorlig sundhedsrisiko

- Alle, som tilhører en eller flere af målgrupperne for årets influenza-vaccination opfordres meget til at lade sig vaccinere. Det er et af de mange initiativer der skal til for at Grønland kan komme bedst muligt igennem Covid-19 pandemien, lyder det.