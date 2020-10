Kassaaluk Kristiansen Torsdag, 29. oktober 2020 - 09:03

Stadigt flere børn og unge har kontakt til psykiatrien. Det siger Anna Wangenheim, Naalakkersuisoq for sundhed under debatten i Inatsisartut onsdag, da Inatsisartut behandlede Mikivsuk Thomassens forslag om, at Naalakkersuisut til efterårsmødet 2021 fremsætter en national handlingsplan for at styrke indsatsen for mennesker med psykisk lidelse.

- Tendensen i børne- og ungepsykiatrien følger udviklingen i antallet af omsorgssvigtede børn i landet og kommunerne mærker det stigende pres på socialområdet, sagde hun.

Der var omkring 1.400 personer med psykisk lidelser under psykiatrisk behandling i Grønland i december 2019. Ud af dem var 145 børn og unge, der modtog psykiatrisk behandling.

- Presset forventes at stige yderligere, siger Anna Wangenheim og fortsætter:

- Der arbejdes på et beslutningsgrundlag for en sammenhængende indsats for børn og unge med psykiske lidelser eller mistanke herom, siger hun.

Ingen handlingsplan i 2021

Mikivsuk Thomassen vurderer, at der er behov for en national handlingsplan i forhold til behandling og opfølgning af psykisk syge patienter efter udskrivelse. Hvorvidt patienten er barn eller voksen.

Samtlige Inatsisartut er enige i behovet for en handlingsplan, hvor også Naalakkersuisoq for Sundhed, Anna Wangenheim nikker anerkendende om behovet for optimering af psykiatribehandling.

Naalakkersuisut vurderer dog ikke, at det er realistisk for dem at lave en national handlingsplan, der skal fremlægges om et år.

- På grund af den nuværende situation med COVID19 og det ressourcetræk det medfører personalemæssigt og økonomisk, vurderes det at det ikke er muligt at udarbejde handlingsplanen inden for den foreslåede tidsramme, lyder det.

Anna Wangenheim foreslår, at Naalakkersuisut fremsætter et forslag om en national handlingsplan i 2022 i stedet for det oprindelige 2021.

Punktet skal andenbehandles den 18. november.