Flere bankkunder forsøgt svindlet

Kassaaluk Kristiansen Fredag, 26. februar 2021 - 15:00

Flere kunder i Grønlandsbanken er forsøgt narret, eller narret til at udlevere fortrolige kontooplysninger til folk, der foregiver at være medarbejdere for banker eller for NETS, der tilbyder elektroniske betalingssystemer.

Det får nu GrønlandsBanken til at udsende en advarsel til deres kunder:

- Vi fraråder på det kraftigste at oplyse kontonumre via mail eller telefonopkald. Nets vil aldrig opkræve kontooplysninger via telefonen, lyder advarslen fra Grønlandsbanken.

- Vi har fået flere henvendelser fra kunder, der er blevet franarret oplysninger, og som har fået trukket større beløb fra deres konti. Flere kunder har ringet til vores Call Center i går torsdag, forklarer administrationsdirektør Carsten Th. Pedersen til Sermitsiaq.AG.

Han vil ikke komme ind på antallet af kunder, der er blevet narret af svindlerne, og tilføjer, at der kan være kunder, der endnu ikke har taget kontakt til banken.

Sager politianmeldes

Grønlandsbanken opfordrer sine kunder til at tage kontakt til banken så hurtigt som muligt, hvis de er blevet narret, så banken kan hjælpe med alle de praktiske ting såsom at få spærret nemid og få det anmeldt til politiet.

- Bliver du ringet op af en som udgiver sig for at være fra en bank, nets eller anden offentlig myndighed, bør du altid bede om navnet på vedkommende og selv ringe til bankens hovednummer og bede om at snakke med personen. På den måde sikrer du dig, at du ikke har en svindler i røret, oplyser Grønlandsbanken.