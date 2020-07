Flere arkæologiske udgravninger udsat

Kassaaluk Kristiansen Torsdag, 23. juli 2020 - 11:04

Der er færre arkæologiske udgravninger i Grønland i år end normalt.

Mindst fem projekter med arkæologiske udgravninger er udsat på grund af pandemien med coronavirus.

Det oplyser souschef og museumsinspektør i Grønlands Nationalmuseum, Christian Koch Madsen.

- Pandemien har lukket ned for stort set alle udenlandske arkæologiske undersøgelser i 2020. Det er faktisk kun projekter med grønlandsk ejerskab eller deltagelse, der kører uhindret videre. Også besigtigelser i forbindelse med diverse anlægs- og oprydningsprojekter er påvirket, oplyser han.

Deadlinen for ansøgninger om projekter i Grønland er den 1. maj, hvilket faldt efter nedlukningen af Grønland. Det er derfor usikkert, om der er nogle hold, der undlod at sende deres ansøgninger.

Genåbningen af landet betyder imidlertid ikke, at der kommer flere arkæologer for at finde arkæologiske skatte:

- Vi er så langt henne på sæsonen, at det for langt de flestes vedkommende er for sent at tage af sted eller få udstyr sendt op, samt folk har allerede planlagt ferier og skal starte semester på universiteter, siger Christian Koch Madsen.

Verdensarvene

En af de større projekter, Activating Arctic Heritage, som er et samarbejde mellem Danmarks og Grønlands Nationalmuseum er netop udsat på grund af rejserestriktioner.

- I 2020 skulle have været den første af de to store feltsæsoner med cirka 20 forskere og studerende i felten, fortæller Christian Koch Madsen.

Han er på tidspunkt på et feltarbejde om Thule kulturen i Sydgrønland.

Activating Arctic Heritage er et større projekt omhandlende Aasivissuit-Nipisaat og Kujataa, som er med i UNESCO’s verdensarvsliste. Projektet skal belyse områdernes kulturhistoriske værdier. Carlsbergfondet har støttet projektet med 26,5 millioner kroner.

Forskerne vil især fokusere på den varme periode i middelalderen og Den lille istid fra 14-1800-tallet med henblik på at vurdere konsekvenserne for de arktiske samfund af markante klimatiske forandringer, under Activating Arctic Heritage.

Museumsinspektøren fortæller, at flere fonde har være forstående overfor udsættelsen af flere feltarbejder.