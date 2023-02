Flere anmeldelser om børnepornografi: Et stort problem på de sociale medier

Anders Rytoft Torsdag, 23. februar 2023 - 17:43

- Jeg har lige tjekket med kontoret, og der er faktisk kommet en hel del henvendelser om digitale krænkelser på det seneste.

Det fortæller Aviâja Egede Lynge, der er børnetalsmand i MIO, i kølvandet på et interview med Sermitsiaq.AG om børnepornografi.

Hendes oplysninger taler ind i emnet, som igen er blevet aktualiseret, fordi Grønlands Politis Årsrapport afslører, at der har været 31 anmeldelser om børnepornografi i 2022. Det er en fordobling i forhold gennemsnittet fra 2018 til 2021, som ligger på 14,5 anmeldelser.

- Det gør mig forhåbningsfuld, hvis tallet skal tydes sådan, at flere er begyndt at anmelde børnepornografiske sager, siger børnetalsmanden, som har lagt mærke til, at flere har fået en viden om, at opbevaring og deling af børnepornografi er forbudt og altid skal meldes til politiet.

Ros til politiet

I 2018 udsendte MIO en pressemeddelelse med budskabet om, at de følelsesmæssige konsekvenser af ulovlig billeddeling er de samme som seksuelle overgreb. Derfor skal sager om børnepornografi altid anmeldes, og barnet skal have psykisk hjælp, lød det.

LÆS OGSÅ: MIO opfordrer: Politianmeld altid børneporno

Dengang modtog politiet 13 anmeldelser om børnepornografi.

Aviâja Egede Lynge bemærker sammentræffet mellem udviklingen og børnerettighedsinstitutionens budskaber, men benytter ligeledes anledningen til at rose politiet.

-De har været gode til at informere om, at hvis man får det (børnepornografi, red.) tilsendt, så skal man slette det og melde det til politiet.

Grænseløs adfærd

Børnetalsmanden har ikke et entydigt svar på, om antallet af anmeldelser alene skyldes, at folk er blevet bedre til at anmelde, eller om flere begår lovovertrædelser. Men, siger hun:

- Det er ikke længere normaliseret, at det bare er noget, man gør (for eksempel sender børnepornografi videre, red.), men jeg ved desværre også fra unge, at det er et stort problem blandt dem på de sociale medier, siger børnetalsmanden.

Og tilføjer:

- Det kan stadigvæk bekymre mig rigtig meget - og det er ikke kun i forhold til børnepornografi - at en stor del af befolkningen, både børn og voksne, mangler viden om overskridelser af grænser.

LÆS OGSÅ: Disse paragraffer gælder i børneporno

Aviâja Egede Lynge mener, at der i en del af befolkningen generelt er en meget grænseløs adfærd og stor ligegyldighed over for andre mennesker. Så længe det ikke går ud over en selv, så kan det være lige meget, forklarer hun.

Mangel på information

Direkte adspurgt, hvad der kan være med til at forebygge besiddelse og deling af børnepornografi, svarer børnetalsmanden, at det i langt højere grad skal tydeliggøres, hvilke konsekvenser lovovertrædelsen kan få. Hun glæder sig derfor over de gange, hvor politiet har sendt pressemeddelelser ud, hvor folk er blevet dømt i sager om børnepornografi.

- Det er noget, folk lægger mærke til og forstår, fordi det er håndgribeligt, siger hun.

Derudover mangler der - ifølge børnetalsmanden - mere og vedvarende information fra de ansvarlige myndigheder på de sociale medier, som er tilpasset hele befolkningen, herunder de personer, som ikke har en højere uddannelse eller er så boglige.

- Jeg savner også, at de ansvarlige myndighederne fortæller, hvilke konsekvenser det har for børnene (som udsættes for den ulovlige handling, red.).