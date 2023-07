Efter flere aflysninger: Første krydstogtskib kom frem til Qaqortoq

Redaktionen Fredag, 30. juni 2023 - 16:49

I søndags blev Qaqortoq besøgt af det første krydstogtskib i år.

Besøget har været længe undervejs, da det første krydstogtskib skulle have anløbet i byen den 31. maj, men grundet stor mængde storis, har det ikke været muligt for krydstogtskibene at komme frem.

Det skriver avisen Sermitsiaq.

I søndags anløb krydstogtskibet Fridtjof Nansen fra det norske rederi Hurtigruten, som første skib i Qaqortoq. Og i dag, fredag, ankommer skibet Silver Cloud til byen.

- Det er meget godt, at isen er forsvundet, for at hele regionen kan fortsætte med den planlagte sæson. Mange lokale personer og selvfølgelig lokale kunstnere og butiksejere udtrykte, at de var glad for at se skibet, siger turistchef i ISG, Sarah E. Woodall.

Der har været andre anløb i regionen for eksempel i Qassiarsuk, Narsaq og i Nanortalik, der i går havde besøg af Norwegian Star med 2348 passagerer.

