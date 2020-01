Flere åbne samråd kan være på vej

Kassaaluk Kristiansen Onsdag, 29. januar 2020 - 15:59

Når et flertal i et givent udvalg udtrykker ønske om et åbent samråd med naalakkersuisoq i det relevante ansvarsområde, så skal naalakkersuisoq troppe op og besvare spørgsmål.

Det første åbne samråd blev holdt mandag, da naalakkersuisoq for finanser Vittus Qujaukitsoq forklarede forløbet for den obligatoriske pensionsordning og de flere tusinde skattekort med forhøjede trækprocent over for Inatsisartuts medlemmer i finans- og skatteudvalget.

Sagen i det første samråd Siden 1. januar 2018 blev alle borgere i Grønland forpligtiget til at have tvungne pensionsopsparinger gennem en lov, der blev vedtaget af Inatsisartut i 2016. 6.628 borgere har ikke indfriet deres forpligtigelse til at indbetale til deres egen pensionsopsparing i 2018, hvilket betyder at de bliver tvunget til at indbetale ved at forhøje skatten. Borgere, der ikke har indbetalt til pensionsordningen betaler op til 50 procent i skat

- Det gavner den demokratiske proces og er et skridt i den rigtige retning. Vi håber, at det åbne samråd ikke vil være enestående, men en ny tradition inden for Inatsisartuts arbejde. Og jeg er glad for, at samtlige partier udtrykte samme holdning, fortæller Múte B. Egede til Sermitsiaq.

Oppositionspartierne Inuit Ataqatigiit, Partii Naleraq, Atassut og Samarbejdspartiet har krævet, at naalakkersuisoq for finanser skal indkaldes til et åbent samråd.

- I dette tilfælde har hele udvalget været enig i, at samrådet skal holdes åbent, så offentligheden også kan få indblik i sagens forløb.

Også udvalgets formand, Hermann Berthelsen udtrykte stor tilfredshed over det åbne samråd efter det sluttede efter tre timer sent mandag eftermiddag.

Udvalget bestemmer

Muligheden for et åbent samråd er nedfældet i Inatsisartuts forretningsorden, og har eksisteret i nogen tid uden at blive anvendt.

- Et udvalg kan til enhver tid indkalde et medlem af Naalakkersuisut i samråd eller til orienteringsmøde, lyder det i paragraf 19 i Inatsisartuts Forretningsorden.

- Et samråd eller orienteringsmøde kan indkaldes til afholdelse for lukkede eller åbne døre. Indkaldes samrådet eller orienteringsmødet til afholdelse for åbne døre, har offentligheden adgang til at overvære mødet. Samråd eller orienteringsmøder, som afholdes for åbne døre, optages på bånd eller lignende medium, lyder det i paragraf 19 styk fire i Inatsisartuts forretningsorden.

Der er ingen begrænsninger for spørgsmål, hvis et samråd holdes åbent eller lukket.

- Når vi snakker om åbenhed i det politiske arbejde, så er det til dels disse åbne samråd, som vi ønsker. Det er godt, at et åbent samråd nu er gennemført, siger Múte B. Egede.

Vægtskålen kan rykkes

Selvom muligheden for, at et udvalg kan indkalde naalakkersuisoq til et åbent samråd har eksisteret siden 2008, hvor Inatsisartut stemte denne mulighed igennem, så er muligheden aldrig blevet benyttet før. Mandagens åbne samråd er historisk, da det er første gang, at naalakkersuisoq indkaldes til et åbent samråd.

I dette tilfælde står koalitionens og oppositionens medlemmer i udvalget lige.

I finans- og skatteudvalget er der i alt syv medlemmer. Tre medlemmer fra Siumut, to medlemmer fra Inuit Ataqatigiit, et medlem fra Partii Naleraq og et medlem fra Demokraatit.

Mens koalitionen tilsammen har tre, og oppositionen tilsammen har tre medlemmer i udvalget, vkl Demokraatit som støtteparti for koalitionen typisk stå med den afgørende stemme. Partiet har således magten over vægtskålen om samrådet skal være åbent eller lukket.

Glad for åbenheden

Men den generelle åbenhed for flere åbne samråd - også i andre udvalg, – glæder IA’s formand, og han håber på endnu mere åbenhed.

- Der er muligheder for at transmittere åbne samråd via både TV og internettet. Det håber jeg, vil blive etableret fremover, slutter Múte B. Egede.