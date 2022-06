Flemming Andreassen er fundet i god behold

Merete Lindstrøm, Kassaaluk Kristensen Onsdag, 15. juni 2022 - 15:27

OBS: Opdateret med Arktisk Kommandos oplysninger kl. 17.45.

Onsdag eftermiddag kan familie og venner til den savnede Flemming Andreassen ånde lettet op. Flemming Andreassen er nemlig fundet i god behold. Det oplyser familien til Sermitsiaq.AG.

Han blev fundet på øerne Appat syd for Aasiaat af en privat jolle. Han har det ok og er hjemme nu, fortæller hans tante Najannguaq Teckemeier, til Sermitsiaq.AG

- Vi siger 1000 tak til alle de frivillige, der har ledt efter ham. Det betyder virkelig meget for familien og har givet os håb undervejs.

Flemming Andreassen forsvandt, da han sejlede fra Kangaatsiaq natten til mandag omkring klokken fire.

Siden har Arktisk Kommando, Politiet og frivillige fra Kangaatsiaq og Aasiaat undersøgt område og farvand for at finde ham.

Vigtigt med rette udstyr

Arktisk Kommando oplyser sent onsdag eftermiddag, at Grønlands Politi, Air Greenland, Flyvevåbnet, Søværnets enheder og de lokale i både Aasiaat og Kangaatsiaq har været med til eftersøgningen af den 18-årige mand. Arktisk Kommando takker for indsatsen.

Samtidig minder Arktisk Kommando, at det er vigtigt med rette udstyr under sejlads, da det kan være nemmere for myndigheden at finde nødstedste.

Vilkårene for myndighederne er meget vanskelige, hvis savnede personer ikke medbringer kommunikations- eller sikkerhedsudstyr. Arktisk Kommandos erfaringer peger på, at chancen for at blive fundet er betydelig højere, hvis man har det rette udstyr med.

- Vi opfordrer derfor til, at man medbringer eksempelvis en GPS, en VHF-radio og en InReach-sender, så man kan oplyse sin position og tilkalde hjælp, hvis uheldet er ude, siger Camilla Schouw Broholm fra Arktisk Kommando.

Hun påpeger desuden, at en redningsdragt i stærke farver øger sandsynligheden for, at man kan ses fra luften, når redningsberedskabet søger efter nødstedte.