Fleischer: Jeg har fortsat stor opbakning i Siumut

Walter Turnowsky Mandag, 24. februar 2020 - 10:25

Selv efter Siumuts partikontor har orienteret Inatsisartuts formandskab om, at Henrik Fleischer ikke længere er medlem af Siumut, arbejder han fortsat på at fortsætte i partiet.

- Jeg har fortsat stor opbakning fra både menige medlemmer af Siumut og medlemmer af Inatsisartut, siger Henrik Fleischer til Sermitsiaq.AG.

Han taler om 'misforståelser', som han håber kan ryddes af vejen.

- Siumut er et bredt parti med en mangfoldighed af meninger, så jeg mener bestemt, at der fortsat bør være plads til mine synspunkter.

Brev til foretningsudvalget

Beslutningen om at ekskludere Henrik Fleischer kommer i forlængelse af et forløb, der startede med, at samtlige medlemmer af fiskeriudvalget på nær Demokraterne erklærede deres mistillid til naalakkersuisoq for fiskeri og fangst, Jens Immanuelsen (S).

Henrik Fleischer er formand for udvalget og står dermed som underskriver af en pressemeddelelse om mistilliden.

- Vi har drøftet pressemeddelelsen i Siumut, første gang i Siumuts Inatsisartut gruppe, næste gang sammen med Siumuts medlemmer i Fiskeriudvalget og Siumuts hovedbestyrelse, og tredje gang med Siumuts medlemmer i Fiskeriudvalget og Forretningsudvalget, skriver Henrik Fleischer i en pressemeddelelse, hvor han redegør for sit syn på forløbet.

Afstår fra krav om tilbagetræden

Herefter nåede man ifølge ham frem til et kompromis, hvor man ikke kræver Jens Immanuelsens afgang.

- Hvis vi tager en skala fra et til ti, hvor ti er den højste grad af mistillid, så ligger min mistillid til naalakkersuisoq på tre, forklarer Henrik Fleischer.

Efter den partiinterne debat sendte Henrik Fleischer en række punkter i overskriftform til partiets foretningsudvalg, og det er her, at misforståelserne ifølge ham opstår.

- Jeg må erkende, at jeg har sendt et forslag til foretningsudvalget, som ikke har uddybet og som kan misforståes, forklarer han.

- Men foretningsudvalget har heller ikke udbedt sig nogen nærmere uddybning.

Håber på fremtid i Siumut

Han fortæller, at han nu arbejder på at få mulighed for at forklare sine synspunkter nærmere. Indtil dette er afklaret ønsker han ikke at spekulere over, hvorvidt hans politiske fremtid ligger som løsgænger eller som medlem af et andet parti.

- Jeg ser fortsat min fremtid i Siumut. Jeg mener, at der er begået fejl fra begge sider, og det bør vi lære af.

Ved valget i 2018 blev Henrik Fleischer valgt ind for Partii Naleraq med 143 stemmer. Få uger senere skiftede han til Siumut.